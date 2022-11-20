Россия официально не обращалась к Украине с просьбой о мирных переговорах – Ермак

Ермак подчеркнул, что Украину интересуют только публичные официальные переговоры и для их начала России следует вывести войска Фото: president.gov.ua

"Мы сейчас абсолютно не заинтересованы ни в каких переговорах или разговорах, которые будут не публичными и не официальными... У нас нет официальной заявки от российской стороны о переговорах", – сказал он.

Ермак подчеркнул, что украинская позиция по поводу переговоров очень ясна.

"Для нас неприемлема любая беседа, которая не будет базироваться на международном законодательстве, суверенитете Украины, ее независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Первые шаги, которые необходимо предпринять с российской стороны, – это вывести все российские войска с территории Украины. Это было бы значимым сигналом о реальной политической воле прекратить эту войну", – сказал глава ОП.

Он также напомнил о представленном президентом Владимиром Зеленским плане из 10 пунктов, который, по мнению Ермака, может "привести к реальному миру, а не к какой-то манипуляции". По его словам, Украина плотно работает с партнерами над реализацией этого плана.