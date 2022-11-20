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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия официально не обращалась к Украине с просьбой о мирных переговорах – Ермак

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Ермак подчеркнул, что Украину интересуют только публичные официальные переговоры и для их начала России следует вывести войска
Ермак подчеркнул, что Украину интересуют только публичные официальные переговоры и для их начала России следует вывести войска
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что РФ официально не обращалась к Украине по поводу мирных переговоров. Об этом он сказал, отвечая на вопросы в ходе международного форума по безопасности в Галифаксе 19 ноября, трансляция велась на YouTube-канале форума.

"Мы сейчас абсолютно не заинтересованы ни в каких переговорах или разговорах, которые будут не публичными и не официальными... У нас нет официальной заявки от российской стороны о переговорах", – сказал он.

Ермак подчеркнул, что украинская позиция по поводу переговоров очень ясна.

"Для нас неприемлема любая беседа, которая не будет базироваться на международном законодательстве, суверенитете Украины, ее независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Первые шаги, которые необходимо предпринять с российской стороны, – это вывести все российские войска с территории Украины. Это было бы значимым сигналом о реальной политической воле прекратить эту войну", – сказал глава ОП.

Он также напомнил о представленном президентом Владимиром Зеленским плане из 10 пунктов, который, по мнению Ермака, может "привести к реальному миру, а не к какой-то манипуляции". По его словам, Украина плотно работает с партнерами над реализацией этого плана.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным.

Однако в Москве отвечали отказомтребовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

16 ноября Зеленский сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании президента РФ Владимира Путина провести переговоры с Украиной. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

Теги: Россия, переговоры, война России против Украины, суверенитет, Андрей Ермак
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