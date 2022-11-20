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Шольц – Путину: Прекратите войну, выведите свои войска и освободите путь для переговоров о мире

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Шольц подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Шольц подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Скриншот: SPDBW / YouTube

Канцлер Германии Олаф Шольц 19 ноября, выступая на конференции Социал-демократической партии Германии, призвал президента России Владимира Путина вывести войска из Украины. Трансляция его выступления велась в YouTube.

Шольц подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. 

"Мы посылаем президенту России четкое послание: прекратите войну, выведите свои войска и освободите путь для переговоров о мире, который не может быть диктаторским миром России по отношению к Украине", – добавил он.

Ни одна страна не может быть "задним двором" соседа, продолжил Шольц. 

"И никому не позволено узурпировать территорию другого", – заключил он.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

20 ноября начался 270-й день полномасштабной войны России против Украины. В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра (в том числе освобожден Херсон).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, переговоры, война России против Украины, Олаф Шольц
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