Шольц – Путину: Прекратите войну, выведите свои войска и освободите путь для переговоров о мире

Шольц подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы посылаем президенту России четкое послание: прекратите войну, выведите свои войска и освободите путь для переговоров о мире, который не может быть диктаторским миром России по отношению к Украине", – добавил он.

Ни одна страна не может быть "задним двором" соседа, продолжил Шольц.

"И никому не позволено узурпировать территорию другого", – заключил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)