Шольц – Путину: Прекратите войну, выведите свои войска и освободите путь для переговоров о мире

Шольц подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Мы посылаем президенту России четкое послание: прекратите войну, выведите свои войска и освободите путь для переговоров о мире, который не может быть диктаторским миром России по отношению к Украине", – добавил он.
Ни одна страна не может быть "задним двором" соседа, продолжил Шольц.
"И никому не позволено узурпировать территорию другого", – заключил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 ноября начался 270-й день полномасштабной войны России против Украины. В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра (в том числе освобожден Херсон).