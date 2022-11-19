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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Я верю, что нам удастся реализовать нашу "формулу мира"

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Зеленский: Мы делаем все, чтобы обезвредить каждый из элементов российской агрессии
Зеленский: Мы делаем все, чтобы обезвредить каждый из элементов российской агрессии 
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 18 ноября, заявил о положительной реакции мировых лидеров на подход Украины к изложению предложений по достижению мира.

Президент рассказал, что обращался к ирландским студентам, а также выступил на международном форуме по безопасности в Галифаксе. 

Он сообщил, что обращаясь к участникам форума в Галифаксе, представил украинскую "формулу мира". Зеленский пригласил Канаду и других партнеров "выбрать для себя такой компонент "формулы мира", в котором они могут проявить свое лидерство максимально". 

"Именно в этом и есть смысл того, как мы излагаем наши предложения по восстановлению мира. Мы их разложили на элементы – то, из чего состоит российская агрессия. И делаем все, чтобы обезвредить каждый из этих элементов и чтобы обезвредить агрессора. Я каждый день получаю очень позитивный фидбек в мире на этот подход – ведущие лидеры поддерживают украинскую конструктивность. И я верю, что нам удастся реализовать нашу "формулу мира", – добавил он. 

"Формулу мира" Зеленский представил на саммите G20 15 ноября. Среди тезисов "формулы" – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения в будущем.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Канада, переговоры, Ирландия, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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