Зеленский: Я верю, что нам удастся реализовать нашу "формулу мира"

Зеленский: Мы делаем все, чтобы обезвредить каждый из элементов российской агрессии Фото: president.gov.ua

Президент рассказал, что обращался к ирландским студентам, а также выступил на международном форуме по безопасности в Галифаксе.

Он сообщил, что обращаясь к участникам форума в Галифаксе, представил украинскую "формулу мира". Зеленский пригласил Канаду и других партнеров "выбрать для себя такой компонент "формулы мира", в котором они могут проявить свое лидерство максимально".

"Именно в этом и есть смысл того, как мы излагаем наши предложения по восстановлению мира. Мы их разложили на элементы – то, из чего состоит российская агрессия. И делаем все, чтобы обезвредить каждый из этих элементов и чтобы обезвредить агрессора. Я каждый день получаю очень позитивный фидбек в мире на этот подход – ведущие лидеры поддерживают украинскую конструктивность. И я верю, что нам удастся реализовать нашу "формулу мира", – добавил он.

"Формулу мира" Зеленский представил на саммите G20 15 ноября. Среди тезисов "формулы" – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.