Папа римский заявил, что готов быть посредником в переговорах между Украиной и РФ

Франциск заявил, что должно быть "желание мира, а не просто перемирия, которое, возможно, служит только для перевооружения" Фото: EPA

По словам папы, государственный секретариат Ватикана "работает хорошо, каждый день, и оценивает любую гипотезу и ценит каждый проблеск, который может привести к настоящему прекращению огня и реальным переговорам". Также он заявил, что Ватикан привержен гуманитарной поддержке людей "измученной Украины, которую он носит в своем сердце вместе с их страданиями".

На вопрос, готов ли Ватикан выступить в роли миротворца, Франциск ответпл: "Как мы подтверждали в течение нескольких месяцев и как несколько раз заявлял кардинал госсекретарь [Пьетро] Паролин, Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине".

Он также заявил, что должно быть "желание мира, а не просто перемирия, которое, возможно, служит только для перевооружения".

"Истинный мир, который является плодом диалога. Оружием это не достигается, потому что оно не побеждает ненависть и жажду господства, которые таким образом возродятся, может быть, другими путями, но возродятся", – сказал папа.