Папа римский заявил, что готов быть посредником в переговорах между Украиной и РФ

По словам папы, государственный секретариат Ватикана "работает хорошо, каждый день, и оценивает любую гипотезу и ценит каждый проблеск, который может привести к настоящему прекращению огня и реальным переговорам". Также он заявил, что Ватикан привержен гуманитарной поддержке людей "измученной Украины, которую он носит в своем сердце вместе с их страданиями".
На вопрос, готов ли Ватикан выступить в роли миротворца, Франциск ответпл: "Как мы подтверждали в течение нескольких месяцев и как несколько раз заявлял кардинал госсекретарь [Пьетро] Паролин, Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине".
Он также заявил, что должно быть "желание мира, а не просто перемирия, которое, возможно, служит только для перевооружения".
"Истинный мир, который является плодом диалога. Оружием это не достигается, потому что оно не побеждает ненависть и жажду господства, которые таким образом возродятся, может быть, другими путями, но возродятся", – сказал папа.
Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
27 марта понтифик призвал отменить войну, "прежде чем она вычеркнет из истории человека".
7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства". Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".