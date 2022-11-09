"Войны не разрешаются с помощью инфантильной логики оружия". Папа римский призвал вести диалог

Глава Ватикана подчеркнул, что войны никогда не разрешатся "инфантильной логикой оружия", а только "мягкой силой диалога".

Он, вспоминая свою поездку в Бахрейн, заявил, что диалог необходим. Понтифик рассказал, что на Востоке люди прикладывают руку к сердцу, когда кого-то приветствуют. И добавил, что "без принятия" диалог "остается пустым" и только "идеей, а не реальностью".

Контекст:

Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

27 марта понтифик призвал отменить войну, "прежде чем она вычеркнет из истории человека".

7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу".