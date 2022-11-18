"Настоящую войну мы проиграли". Российские элиты болезненно восприняли отступление из Херсона, но против Путина не пойдут – "Медуза"

Собеседник, знакомый с людьми из "ближнего круга" Путина, признался изданию, что Херсон повлиял на настроения российской верхушки.

"Пошло понимание: настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть", – утверждает он.

"Медуза" отмечает, что в политическом блоке администрации президента РФ "настроены чуть более оптимистично". Один из собеседников издания дал этому объяснение: в Кремле по-прежнему надеются, что на Западе "развалится консенсус в поддержку Украины" из-за необходимости в дешевых энергоносителях.

Еще одна "надежда" Кремля, по информации источников, – сценарий, при котором в Украине произойдет "резкое изменение политической ситуации" и отставка президента Владимира Зеленского. На основании чего в Кремле ожидают такого сценария, неизвестно, отмечает "Медуза".

Третий шанс, на который рассчитывают у Путина, – влияние мобилизации. В Кремле, по данным собеседника "Медузы", верят, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособна и якобы сможет переломить ситуацию на фронте.

Собеседник издания в одном из региональных отделений пропутинской партии власти "Единая Россия" отметил: "Случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени".

Еще один региональный чиновник признался, что в его кругу "начало возникать ощущение чужой войны".

Источники "Медузы" признали, что на фоне постоянных военных поражений их стала еще больше беспокоить "полная закрытость высшего руководства страны", причем такие настроения замечены в том числе в правительстве и АП РФ.

"Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и спрятать", – пояснил близкий к правительству источник издания. Он уточнил, что "гнетущее впечатление" в том числе произвели метания Кремля по "зерновому соглашению" после удара по кораблям Черноморского флота России в Севастополе.

Вместе с тем, по словам собеседников издания, в администрации президента РФ заметили, что в отличие от "элит", на настроении большинства россиян отступление из Херсона никак не сказалось. По его словам, общество почти не заметило этого, поскольку "присоединение" Херсона к РФ не успели как следует "продвинуть" в пропаганде.

Кроме того, по словам источников "Медузы", российские чиновники и бизнесмены, несмотря на все свое недовольство, не намерены предпринимать каких-либо действий против Путина. Их настроения один из собеседников издания сформулировал так: "Просто хочется, чтобы все это скорее закончилось".