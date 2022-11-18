"Настоящую войну мы проиграли". Российские элиты болезненно восприняли отступление из Херсона, но против Путина не пойдут – "Медуза"

Собеседник, знакомый с людьми из "ближнего круга" Путина, признался изданию, что Херсон повлиял на настроения российской верхушки.
"Пошло понимание: настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть", – утверждает он.
"Медуза" отмечает, что в политическом блоке администрации президента РФ "настроены чуть более оптимистично". Один из собеседников издания дал этому объяснение: в Кремле по-прежнему надеются, что на Западе "развалится консенсус в поддержку Украины" из-за необходимости в дешевых энергоносителях.
Еще одна "надежда" Кремля, по информации источников, – сценарий, при котором в Украине произойдет "резкое изменение политической ситуации" и отставка президента Владимира Зеленского. На основании чего в Кремле ожидают такого сценария, неизвестно, отмечает "Медуза".
Третий шанс, на который рассчитывают у Путина, – влияние мобилизации. В Кремле, по данным собеседника "Медузы", верят, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособна и якобы сможет переломить ситуацию на фронте.
Собеседник издания в одном из региональных отделений пропутинской партии власти "Единая Россия" отметил: "Случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени".
Еще один региональный чиновник признался, что в его кругу "начало возникать ощущение чужой войны".
Источники "Медузы" признали, что на фоне постоянных военных поражений их стала еще больше беспокоить "полная закрытость высшего руководства страны", причем такие настроения замечены в том числе в правительстве и АП РФ.
"Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и спрятать", – пояснил близкий к правительству источник издания. Он уточнил, что "гнетущее впечатление" в том числе произвели метания Кремля по "зерновому соглашению" после удара по кораблям Черноморского флота России в Севастополе.
Вместе с тем, по словам собеседников издания, в администрации президента РФ заметили, что в отличие от "элит", на настроении большинства россиян отступление из Херсона никак не сказалось. По его словам, общество почти не заметило этого, поскольку "присоединение" Херсона к РФ не успели как следует "продвинуть" в пропаганде.
Кроме того, по словам источников "Медузы", российские чиновники и бизнесмены, несмотря на все свое недовольство, не намерены предпринимать каких-либо действий против Путина. Их настроения один из собеседников издания сформулировал так: "Просто хочется, чтобы все это скорее закончилось".
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
8 ноября глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что наступает решающий период войны против России.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского. Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты, сказал российский политолог Станислав Белковский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Окружение Путина понимает, что война с Украиной лишает их всего, что они заработали за жизнь, поэтому выражает недовольство невозможностью быстро завершить конфликт, считает Гордон.