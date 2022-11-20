Шустер: ​Между Украиной и РФ нет даже пятачка какого-то совместного понимания, разговаривать не о чем и не с кем

"Я бы, конечно, усилил военную поддержку Украине. Я бы усилил, но, вы же знаете, я бы больше, чем усилил, я бы выгнал их на фиг с территории Украины. Потому что я не понимаю, как мы будем находить общий язык", – заявил Шустер.

Он провел аналогию между переговорными позициями Украины и РФ и позициями Китая и США.

"Китай хотя бы хочет развиваться, Китаю нужны рынки, Китай все же как-то думает о завтрашнем дне. Я не говорю, что можно найти стопроцентно общий язык, но где-то какие-то моменты согласия можно найти. И с них уже куда-то можно развивать отношения", – сказал Шустер.

По его мнению, между РФ и Украиной сейчас нет точек соприкосновения, чтобы развивать диалог.

"Здесь их нет вообще. Даже какого-то пятачка, какого-то совместного понимания чего-то. Тут вообще невозможно разговаривать – не о чем, не с кем. Понимая, что это язва на нашем общем теле, давайте эту язву удалим. Что же мы будем ждать? Что она будет разрастаться? Я такого мнения", – отметил Шустер.

ВИДЕО