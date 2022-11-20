Шустер: ​Между Украиной и РФ нет даже пятачка какого-то совместного понимания, разговаривать не о чем и не с кем

"Я бы, конечно, усилил военную поддержку Украине. Я бы усилил, но, вы же знаете, я бы больше, чем усилил, я бы выгнал их на фиг с территории Украины. Потому что я не понимаю, как мы будем находить общий язык", – заявил Шустер.
Он провел аналогию между переговорными позициями Украины и РФ и позициями Китая и США.
"Китай хотя бы хочет развиваться, Китаю нужны рынки, Китай все же как-то думает о завтрашнем дне. Я не говорю, что можно найти стопроцентно общий язык, но где-то какие-то моменты согласия можно найти. И с них уже куда-то можно развивать отношения", – сказал Шустер.
По его мнению, между РФ и Украиной сейчас нет точек соприкосновения, чтобы развивать диалог.
"Здесь их нет вообще. Даже какого-то пятачка, какого-то совместного понимания чего-то. Тут вообще невозможно разговаривать – не о чем, не с кем. Понимая, что это язва на нашем общем теле, давайте эту язву удалим. Что же мы будем ждать? Что она будет разрастаться? Я такого мнения", – отметил Шустер.
Россия участила требования начать переговоры. Активизировалось обсуждение этой темы в западных СМИ. 30 сентября президент РФ Владимир Путин потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достигнуть договоренности с нынешним президентом РФ невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сообщил, что не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".