Россия держит на боевом дежурстве в Черном море семь кораблей, включая один ракетоноситель – ВМС Украины

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет", – отмечается в сообщении.
В ВМС подчеркнули, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.
"За сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили в сторону Азовского моря 24 судна, из них 11 судов двигалось из пролива Босфор, в сторону Черного моря – 15 судов, из них семь судов продолжили движение в направлении пролива Босфор", – сообщили в ВМС ВСУ.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.
6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.