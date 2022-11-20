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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море семь кораблей, включая один ракетоноситель – ВМС Украины

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В ВМС ВСУ рассказали о ситуации в Черном и Азовском морях
В ВМС ВСУ рассказали о ситуации в Черном и Азовском морях
Фото: ЕРА

В Черном море на боевом дежурстве находятся семь кораблей РФ, в том числе один носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом четыре ракеты. Об этом 19 ноября сообщила в Facebook пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет", – отмечается в сообщении.

В ВМС подчеркнули, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

"За сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили в сторону Азовского моря 24 судна, из них 11 судов двигалось из пролива Босфор, в сторону Черного моря – 15 судов, из них семь судов продолжили движение в направлении пролива Босфор", – сообщили в ВМС ВСУ. 

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid023HJeJrVqRFyP3NgpmNT9wQy8ZXTyN1qoX7WrxAj1buRRSh3utdQeVHsZ9Ub79Yodl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.

Теги: Россия, Черное море, ВМС Украины, корабль, Азовское море, Средиземное море, война России против Украины, ракеты, Босфор, корабли, море
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