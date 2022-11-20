Россия держит на боевом дежурстве в Черном море семь кораблей, включая один ракетоноситель – ВМС Украины

В ВМС ВСУ рассказали о ситуации в Черном и Азовском морях Фото: ЕРА

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет", – отмечается в сообщении.

В ВМС подчеркнули, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

"За сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили в сторону Азовского моря 24 судна, из них 11 судов двигалось из пролива Босфор, в сторону Черного моря – 15 судов, из них семь судов продолжили движение в направлении пролива Босфор", – сообщили в ВМС ВСУ.