В Черном море вблизи побережья Крыма маневрируют семь российских кораблей, а том числе – подлодка с "Калибрами" - ОК "Юг"

"В Черном море корабельная группировка вражеского недофлота в количестве семи кораблей маневрирует вдоль побережья временно оккупированной территории АР Крым", – говорится в сообщении.
На боевом дежурстве – один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами "Калибр".
"В то же время угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными", - подчеркнули в пресс-центре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против страны.
6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.