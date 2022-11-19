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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море вблизи побережья Крыма маневрируют семь российских кораблей, а том числе – подлодка с "Калибрами" - ОК "Юг"

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РФ вывела в Черное море семь кораблей
РФ вывела в Черное море семь кораблей
Фото: EPA

В Черном море семь российских кораблей маневрируют вдоль побережья оккупированного Крыма. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 19 ноября.

"В Черном море корабельная группировка вражеского недофлота в количестве семи кораблей  маневрирует вдоль побережья временно оккупированной территории АР Крым", – говорится в сообщении.

На боевом дежурстве – один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами "Калибр".

"В то же время угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными", - подчеркнули в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1516222982180298/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против страны.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, война России против Украины, ракеты, корабли
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