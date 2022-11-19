В Черном море вблизи побережья Крыма маневрируют семь российских кораблей, а том числе – подлодка с "Калибрами" - ОК "Юг"

РФ вывела в Черное море семь кораблей Фото: EPA

"В Черном море корабельная группировка вражеского недофлота в количестве семи кораблей маневрирует вдоль побережья временно оккупированной территории АР Крым", – говорится в сообщении.

На боевом дежурстве – один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами "Калибр".

"В то же время угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными", - подчеркнули в пресс-центре.

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