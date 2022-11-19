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Российские истребители опасно маневрировали возле кораблей НАТО в Балтийском море – заявление Альянса

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В НАТО отметили, что самолеты приближались к постоянной морской группе Альянса
В НАТО отметили, что самолеты приближались к постоянной морской группе Альянса
Фото: nato.int

Утром 17 ноября два российских истребителя небезопасно и непрофессионально действовали в Балтийском море возле кораблей стран – членов НАТО. Об этом 18 ноября проинформировал сайт НАТО.

"Истребители совершили небезопасный и непрофессиональный подход к 1-й постоянной морской группе НАТО (SNMG1), проводившей рутинные операции в Балтийском море. Российские летчики не ответили на постоянные запросы союзников и пролетели над ними на высоте 300 футов (91 метр. – "ГОРДОН") и расстоянии 80 ярдов (73 метра. – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.

В Альянсе объяснили, что сочли инцидент "небезопасным и непрофессиональным, поскольку он произошел в известной опасной зоне, которая была задействована для учений противовоздушной обороны, а также из-за высоты и близости самолета".

"Взаимодействие увеличивало риск просчетов, ошибок и несчастных случаев. Силы НАТО действовали ответственно, выполняя свою миссию в полном соответствии с международными воздушными и морскими правилами. НАТО соответствующим образом отреагирует на любое вмешательство в законную деятельность НАТО в этом районе, которое угрожает безопасности наших самолетов, кораблей или их экипажей. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы", – подчеркнули в НАТО.

Контекст:

Страны НАТО постоянно сообщают о нарушениях со стороны российских самолетов в районе Балтийского моря.

Так, 30 августа патруль НАТО сопровождал два самолета Су-35, которые летели без транспондеров, не представили плана полета и не выходили на связь с диспетчерами. 31 августа аналогичная ситуация с двумя истребителями Су-35 и одним военно-транспортным Ан-72 повторилась четырежды.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, НАТО, Балтийское море, истребители, самолеты, учения, корабли, летчик
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