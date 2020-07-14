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Корабли НАТО вошли в Черное море для военных учений

Подразделение постоянной морской команды НАТО (SNMG2) состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции, сообщает пресс-служба Объединенного командования ВМС НАТО.

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На территорию Украины допускаются войска других государств для участия в международных военных учениях
На территорию Украины допускаются войска других государств для участия в международных военных учениях
Фото: mc.nato.int

В Черное море вошли подразделения постоянной морской команды НАТО (SNMG2) и постоянная группа НАТО по противоминным действиям (SNMCMG2). Об этом 14 июля сообщает пресс-служба Объединенного командования ВМС НАТО.

Подразделение SNMG2 прибыло в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом Alvaro de Bazan (F-101) в качестве флагмана.

Они совместно с военными из Болгарии и Украины примут участие в двух региональных учениях, сообщается в релизе.

7 июля в Черное море вошли суда SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta. К ним присоединился румынский тральщик, с которым они 10 июля прибыли в Бургас.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на территорию Украины допускаются войска других государств для участия в международных военных учениях. Среди этих учений были и украинско-американские Sea Breeze 2020.

Теги: Украина, Турция, НАТО, Румыния, Испания, Болгария, Черное море, военные, корабль, NATO, учения
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