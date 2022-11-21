Оккупанты сосредоточились на атаках в сторону Бахмута и Авдеевки – Генштаб ВСУ

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. На новопавловском направлении он ведет активную оборону на захваченных рубежах", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на этих направлениях оккупанты ведут обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
По данным Генштаба ВСУ, противник обороняется на купянском, лиманском, запорожском направлениях.
"На криворожском и херсонском направлениях противник создает эшелонированную систему обороны, усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр", – объяснили в ВСУ.
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По данным главы обладминистрации Донецкой области, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказывал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.