Оккупанты сосредоточились на атаках в сторону Бахмута и Авдеевки – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. На новопавловском направлении он ведет активную оборону на захваченных рубежах", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на этих направлениях оккупанты ведут обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

По данным Генштаба ВСУ, противник обороняется на купянском, лиманском, запорожском направлениях.

"На криворожском и херсонском направлениях противник создает эшелонированную систему обороны, усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр", – объяснили в ВСУ.

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