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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сосредоточились на атаках в сторону Бахмута и Авдеевки – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе
В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются наступать в Донецкой области, проинформировал 21 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. На новопавловском направлении он ведет активную оборону на захваченных рубежах", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на этих направлениях оккупанты ведут обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

По данным Генштаба ВСУ, противник обороняется на купянском, лиманском, запорожском направлениях.

"На криворожском и херсонском направлениях противник создает эшелонированную систему обороны, усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DUMJvAQKSANUkf8uE7JijGLGoyLs8CM6L5RmbjBtVgADgHy7xvQD7VA5HE8Gn81il

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным главы обладминистрации Донецкой области, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказывал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оборона, Авдеевка, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, река Днепр, миномет, российские оккупанты
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