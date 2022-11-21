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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За последние сутки Россия атаковала ракетами и артиллерией шесть областей Украины – Генштаб ВСУ

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На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий
На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За минувшие сутки российская армия нанесла два ракетных удара и совершила более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским населенным пунктам. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 21 ноября.

Российским ракетным атакам подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области. Также  оккупанты совершили минометные обстрелы в селах Амбарное, Бочковое, Ветеринарное, Огурцово и Старица, находящиеся на территории области.

"На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области (Россия) противник продолжает выполнять задачи по проведению демонстрационных и провокационных действий. На Купянском и Лиманском направлениях РФ ведет оборону на ранее занятых рубежах", – говорится в сообщении.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне пытаются вести наступательные действия. Они провели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Клещеевка, Курдюмовка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Озаряновка, Спорное и Яковлевка Донецкой области.

От артиллерии оккупантов пострадала Днепропетровская область: под огонь попал Никополь.

Также за прошедшие сутки обстрелы зафиксированы в Херсонской, Запорожской и Луганской области, информирует Генштаб ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0MG3YEPFEmBFCikEs1i4Dnscc1kppXgkkysnMaVsoU9g5UbfzwdhMbXTaSE2P2Ys1l

Контекст:

C 24 февраля Силы обороны Украины ликвидировали около 83 880 российских оккупантов.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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