За последние сутки Россия атаковала ракетами и артиллерией шесть областей Украины – Генштаб ВСУ

На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Российским ракетным атакам подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области. Также оккупанты совершили минометные обстрелы в селах Амбарное, Бочковое, Ветеринарное, Огурцово и Старица, находящиеся на территории области.

"На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области (Россия) противник продолжает выполнять задачи по проведению демонстрационных и провокационных действий. На Купянском и Лиманском направлениях РФ ведет оборону на ранее занятых рубежах", – говорится в сообщении.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне пытаются вести наступательные действия. Они провели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Клещеевка, Курдюмовка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Озаряновка, Спорное и Яковлевка Донецкой области.

От артиллерии оккупантов пострадала Днепропетровская область: под огонь попал Никополь.

Также за прошедшие сутки обстрелы зафиксированы в Херсонской, Запорожской и Луганской области, информирует Генштаб ВСУ.