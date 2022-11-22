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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированное Дебальцево переместили наемников ЧВК "Вагнер" и подразделения из Чечни – Генштаб ВСУ

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ВСУ сдерживают противника на двух направлениях
ВСУ сдерживают противника на двух направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Донецкой области российские оккупанты продолжают вести наступление на двух направлениях. Об этом проинформировал 22 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское", – говорится в сообщении.

На Донбасс, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты перебрасывают подкрепление.

"Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области с целью наращивания группировки войск перемещены отдельные подразделения с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнер", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CThsnZkSjw15KC5yaeDVWU72vDevZ8RrGk5LUpFSqsJn4YJXRD1PDqYBnwujwJxil

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным главы обладминистрации Донецкой области, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказывал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, наемники, Авдеевка, Дебальцево, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, ЧВК, российские оккупанты
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