В оккупированное Дебальцево переместили наемников ЧВК "Вагнер" и подразделения из Чечни – Генштаб ВСУ

ВСУ сдерживают противника на двух направлениях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское", – говорится в сообщении.

На Донбасс, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты перебрасывают подкрепление.

"Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области с целью наращивания группировки войск перемещены отдельные подразделения с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнер", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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