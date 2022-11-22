В оккупированное Дебальцево переместили наемников ЧВК "Вагнер" и подразделения из Чечни – Генштаб ВСУ

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское", – говорится в сообщении.
На Донбасс, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты перебрасывают подкрепление.
"Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области с целью наращивания группировки войск перемещены отдельные подразделения с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнер", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным главы обладминистрации Донецкой области, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказывал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.