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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты проводят в Крыму скрытую мобилизацию. Чубаров рассказал, кого забирают

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В России мобилизовали несколько сотен тысяч человек
В России мобилизовали несколько сотен тысяч человек
Фото: ЕРА

В захваченном Россией Крыму оккупанты проводят скрытую мобилизацию на войну РФ против Украины. Об этом проинформировал 21 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На временно оккупированной территории АР Крым продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. В частности, в Симферополе 19 ноября текущего года состоялось совещание с участием так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями поселковых советов", – говорится в сообщении.

Украинские военные выяснили, что "главным вопросом этого сборища было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации".

"С целью решения указанной проблемы с 21 ноября представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DUMJvAQKSANUkf8uE7JijGLGoyLs8CM6L5RmbjBtVgADgHy7xvQD7VA5HE8Gn81il

Война России против Украины. Главное (обновляется)

20 ноября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров писал в Fаcebook, что мобилизацию в Крыму оккупанты проводят под видом "осеннего призыва".

"В оккупированном РФ Крыму снова массово разносят повестки в соответствии с заранее составленными списками. Анализ списков, попавших в Меджлис крымскотатарского народа, свидетельствует, что в местах компактного проживания крымских татар российские оккупанты будут проводить тотальную зачистку мужчин 1995–2004 годов рождения, то есть в возрасте от 18 до 27 лет", – сообщил он.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/pfbid028h4oyb8YJfF7VZMmV6HhFetvF8pck8QRaTRfbP9KWujQiFF5PvaPT6ELQWXMPnzCl

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Мобилизованные оккупанты сдаются в плен в Украине или погибают.

4 ноября Путин утверждал, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Россия фактически проводит мобилизацию и на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Меджлис, война, Генштаб ВСУ, Рефат Чубаров, мобилизация, военкомат, война России против Украины, российские оккупанты
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