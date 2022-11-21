Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты проводят в Крыму скрытую мобилизацию. Чубаров рассказал, кого забирают

"На временно оккупированной территории АР Крым продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. В частности, в Симферополе 19 ноября текущего года состоялось совещание с участием так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями поселковых советов", – говорится в сообщении.
Украинские военные выяснили, что "главным вопросом этого сборища было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации".
"С целью решения указанной проблемы с 21 ноября представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 ноября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров писал в Fаcebook, что мобилизацию в Крыму оккупанты проводят под видом "осеннего призыва".
"В оккупированном РФ Крыму снова массово разносят повестки в соответствии с заранее составленными списками. Анализ списков, попавших в Меджлис крымскотатарского народа, свидетельствует, что в местах компактного проживания крымских татар российские оккупанты будут проводить тотальную зачистку мужчин 1995–2004 годов рождения, то есть в возрасте от 18 до 27 лет", – сообщил он.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Мобилизованные оккупанты сдаются в плен в Украине или погибают.
4 ноября Путин утверждал, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.
Россия фактически проводит мобилизацию и на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.