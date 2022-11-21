Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты проводят в Крыму скрытую мобилизацию. Чубаров рассказал, кого забирают

В России мобилизовали несколько сотен тысяч человек Фото: ЕРА

"На временно оккупированной территории АР Крым продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. В частности, в Симферополе 19 ноября текущего года состоялось совещание с участием так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями поселковых советов", – говорится в сообщении.

Украинские военные выяснили, что "главным вопросом этого сборища было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации".

"С целью решения указанной проблемы с 21 ноября представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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20 ноября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров писал в Fаcebook, что мобилизацию в Крыму оккупанты проводят под видом "осеннего призыва".

"В оккупированном РФ Крыму снова массово разносят повестки в соответствии с заранее составленными списками. Анализ списков, попавших в Меджлис крымскотатарского народа, свидетельствует, что в местах компактного проживания крымских татар российские оккупанты будут проводить тотальную зачистку мужчин 1995–2004 годов рождения, то есть в возрасте от 18 до 27 лет", – сообщил он.