"Скорее всего, никогда не загорали в Крыму в январе". В Минобороны Украины ответили на прогнозы о зимней паузе в войне против России

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Соответствующий пост 20 ноября опубликован в Twitter оборонного ведомства Украины.

"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за морозов зимой, скорее всего, никогда не загорали в январе на Южном берегу Крыма", – говорится в сообщении.

Those who are now talking about a possible "pause in hostilities" due to freezing temperatures in the winter have likely never sunbathed in January on the southern coast of Crimea. — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 20, 2022

В британской разведке считают, что изменения светового дня, температуры и погоды зимой создадут "уникальные проблемы" для военных, внеся коррективы как для российских, так и для украинских сил.

Зима может затруднить боевые действия, но ВСУ умеют сражаться в зимний период, если это будет необходимо, заявили 15 ноября в посольстве Великобритании в Киеве.

Украина после вывода российских войск из Киевской, Харьковской областей, освобождения Херсона, что стало "фундаментальным" поворотным моментом в войне, не может позволить себе паузы в контрнаступлении – "даже небольшая пауза лишь увеличивает потери", отметили в Офисе президента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)