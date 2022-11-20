"Скорее всего, никогда не загорали в Крыму в январе". В Минобороны Украины ответили на прогнозы о зимней паузе в войне против России

Соответствующий пост 20 ноября опубликован в Twitter оборонного ведомства Украины.
"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за морозов зимой, скорее всего, никогда не загорали в январе на Южном берегу Крыма", – говорится в сообщении.
Those who are now talking about a possible "pause in hostilities" due to freezing temperatures in the winter have likely never sunbathed in January on the southern coast of Crimea.— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 20, 2022
В британской разведке считают, что изменения светового дня, температуры и погоды зимой создадут "уникальные проблемы" для военных, внеся коррективы как для российских, так и для украинских сил.
Зима может затруднить боевые действия, но ВСУ умеют сражаться в зимний период, если это будет необходимо, заявили 15 ноября в посольстве Великобритании в Киеве.
Украина после вывода российских войск из Киевской, Харьковской областей, освобождения Херсона, что стало "фундаментальным" поворотным моментом в войне, не может позволить себе паузы в контрнаступлении – "даже небольшая пауза лишь увеличивает потери", отметили в Офисе президента.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.