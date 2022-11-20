ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Скорее всего, никогда не загорали в Крыму в январе". В Минобороны Украины ответили на прогнозы о зимней паузе в войне против России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Минобороны Украины отреагировали на сообщения о возможной зимней паузе в войне против России.

Соответствующий пост 20 ноября опубликован в Twitter оборонного ведомства Украины.

"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за морозов зимой, скорее всего, никогда не загорали в январе на Южном берегу Крыма", – говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что изменения светового дня, температуры и погоды зимой создадут "уникальные проблемы" для военных, внеся коррективы как для российских, так и для украинских сил.

Зима может затруднить боевые действия, но ВСУ умеют сражаться в зимний период, если это будет необходимо, заявили 15 ноября в посольстве Великобритании в Киеве.

Украина после вывода российских войск из Киевской, Харьковской областей, освобождения Херсона, что стало "фундаментальным" поворотным моментом в войне, не может позволить себе паузы в контрнаступлении – "даже небольшая пауза лишь увеличивает потери", отметили в Офисе президента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.

Теги: Россия, Крым, Украина, зима, морозы, Минобороны, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пресса нет. Боже, какой это стимул". Дорофеева рассказала о переменах в ее фигуре
"Пресса нет. Боже, какой это стимул". Дорофеева рассказала о переменах в ее фигуре
  Названо имя победителя 12-го сезона шоу "Голос країни". Видео
  Названо имя победителя 12-го сезона шоу "Голос країни". Видео
"Небесні генерали". Положинский посвятил стихотворение погибшим защитникам Украины
"Небесні генерали". Положинский посвятил стихотворение погибшим защитникам Украины
"Она может приказать, а я – выполнить. Доминирует". Арестович прокомментировал свой третий брак
"Она может приказать, а я – выполнить. Доминирует". Арестович прокомментировал свой третий брак
37-летний Маси Найем рассказал, почему его мать умерла в Афганистане спустя 10 дней после его рождения
37-летний Маси Найем рассказал, почему его мать умерла в Афганистане спустя 10 дней после его рождения
Морпех Дианов передал собранные ему 1,7 млн грн Поляковой для благотворительного сбора на протезирование украинских защитников
Морпех Дианов передал собранные ему 1,7 млн грн Поляковой для благотворительного сбора на протезирование украинских защитников
"В 300-й раз беременна". Каменских снялась в наряде, скрывающем фигуру
"В 300-й раз беременна". Каменских снялась в наряде, скрывающем фигуру
41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам
41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам
"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком
"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком
Жена Павлика показала, в кого ее сын-блондин
Жена Павлика показала, в кого ее сын-блондин
Шоптенко назвала лучший антидепрессант
Шоптенко назвала лучший антидепрессант
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото
Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко
Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото
"Лучшая инвестиция в будущее". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу
"Лучшая инвестиция в будущее". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу
  "Очень вкусно". Простой рецепт приготовления цветной капусты по-испански. Видео
  "Очень вкусно". Простой рецепт приготовления цветной капусты по-испански. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (441225)
2
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко (236832)
3
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (100628)
4
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (52145)
5
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира (49988)
6
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день (46323)
7
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео (34630)
8
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (31935)
 
 
 
 