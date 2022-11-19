Замминистра обороны Украины допускает, что силы обороны зайдут в Крым в декабре. Война, по его мнению, завершится весной

По мнению Гаврилова, этому может способствовать феномен "черного лебедя" – неожиданного фактора, непредсказуемых событий в самой России.

"Я думаю, что Россия может столкнуться с "черным лебедем" в своей стране, внутри России, и это может способствовать нашему успеху с Крымом. Также возможен военный вариант с некоей комбинацией сил, ресурсов и чего-то еще. Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Может быть. Не исключено, что так будет", – сказал он.

На вопрос, что может быть таким "черным лебедем", чиновник сказал, что речь об "исчезновении" президента РФ Владимира Путина "по разным причинам".

Гаврилов высказал мнение, что украинские войска продолжат воевать зимой, используя набранный темп.

"Я думаю, что, будучи реалистами, мы как военные должны руководствоваться сценарием, согласно которому нам потребуется некоторое время для создания резервов, а Россия продолжит отправлять массу людей [на фронт]. Конечно, в этом случае война займет некоторое время. Но, по моим ощущениям, к концу весны эта война закончится", – добавил он.