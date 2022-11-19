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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Замминистра обороны Украины допускает, что силы обороны зайдут в Крым в декабре. Война, по его мнению, завершится весной

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Гаврилов: По моим ощущениям, к концу весны эта война закончится
Гаврилов: По моим ощущениям, к концу весны эта война закончится
Скриншот: news.sky.com

Заместитель министра обороны Украины, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов допускает, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный Крым. Об этом он заявил в интервью Sky News, которое вышло 19 ноября.

По мнению Гаврилова, этому может способствовать феномен "черного лебедя" – неожиданного фактора, непредсказуемых событий в самой России.

"Я думаю, что Россия может столкнуться с "черным лебедем" в своей стране, внутри России, и это может способствовать нашему успеху с Крымом. Также возможен военный вариант с некоей комбинацией сил, ресурсов и чего-то еще. Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Может быть. Не исключено, что так будет", – сказал он.

На вопрос, что может быть таким "черным лебедем", чиновник сказал, что речь об "исчезновении" президента РФ Владимира Путина "по разным причинам".

Гаврилов высказал мнение, что украинские войска продолжат воевать зимой, используя набранный темп.

"Я думаю, что, будучи реалистами, мы как военные должны руководствоваться сценарием, согласно которому нам потребуется некоторое время для создания резервов, а Россия продолжит отправлять массу людей [на фронт]. Конечно, в этом случае война займет некоторое время. Но, по моим ощущениям, к концу весны эта война закончится", – добавил он.

Контекст:

19 ноября начался 269-й день полномасштабной войны России против Украины. В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра (в том числе освобожден Херсон).

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, Минобороны, наступление, война России против Украины, контрнаступление
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