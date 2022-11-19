"Метинвест" разработал новый способ производства бронированной стали – СЕО компании Рыженков

"С первых дней полномасштабного вторжения оба наших акционера решили, что компания должна поддерживать ВСУ. Мы разработали новые способы производства бронированной стали, которая сейчас используется в бронежилетах, и поставили украинской армии и территориальной обороне более 150 000 бронежилетов. Мы также разработали новые стальные мобильные укрытия, которые можно использовать в полевых условиях для обогрева и защиты военных от обстрелов", – рассказал Рыженков.

Он сообщил, что сейчас в компании работают только два металлургических завода, и они загружены на 50–60%, но компания не только производит на них бронесталь и укрытия, но закупает и передает армии большое количество техники и оборудования.

"Мы передаем то, что нужно силам обороны Украины в полевых условиях – автомобили, бронетехнику, тепловизоры, рации и т.д.", – рассказал Рыженков.