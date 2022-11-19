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"Метинвест" разработал новый способ производства бронированной стали – СЕО компании Рыженков

Новая бронированная сталь используется в бронежилетах
Новая бронированная сталь используется в бронежилетах
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Компания "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского разработала новый способ производства бронированной стали, рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью Sky News, пишет 18 ноября пресс-служба компании.

"С первых дней полномасштабного вторжения оба наших акционера решили, что компания должна поддерживать ВСУ. Мы разработали новые способы производства бронированной стали, которая сейчас используется в бронежилетах, и поставили украинской армии и территориальной обороне более 150 000 бронежилетов. Мы также разработали новые стальные мобильные укрытия, которые можно использовать в полевых условиях для обогрева и защиты военных от обстрелов", – рассказал Рыженков.

Он сообщил, что сейчас в компании работают только два металлургических завода, и они загружены на 50–60%, но компания не только производит на них бронесталь и укрытия, но закупает и передает армии большое количество техники и оборудования.

"Мы передаем то, что нужно силам обороны Украины в полевых условиях – автомобили, бронетехнику, тепловизоры, рации и т.д.", – рассказал Рыженков.

Контекст:

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали также более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего и так далее. Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.

Теги: СКМ, Метинвест, бронежилеты, металлургия, бронетехника, сталь, война России против Украины, Юрий Рыженков
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