Запорожские спасатели из "Кобры" получили бронежилеты и каски от "Метинвеста" Ахметова

"Эти бронежилеты укомплектованы надежными бронепластинами четвертого уровня защиты, производимыми "Метинвестом". Они смогут защитить сотрудников "Кобры", ведь они одними из первых приходят на помощь людям там, где враг наносил удар. Они разбирают завалы, тушат пожары и спасают человеческие жизни, поэтому эта защита для них необходима. И если потребуется такая помощь, мы ее обязательно предоставим", – отметил директор по инжинирингу "Запорожстали" Николай Петряков.

Первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк поблагодарил группу "Метинвест" за поддержку и сообщил, что сейчас потребности подразделения в городе полностью закрыты. Заместитель начальника коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев отметил, что переданные защитные средства – высокого качества.

"У нас были только обычные каски для альпинизма. Новые каски, безусловно, лучше защищают от обломков, голова будет защищена. А в бронежилетах будем теперь во время воздушной тревоги. Ведь когда работаем на машине на "вышке", то за тревогой не успеваем спуститься в укрытие", – объяснил газоспасатель "Кобры" Андрей Никитин.