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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запорожские спасатели из "Кобры" получили бронежилеты и каски от "Метинвеста" Ахметова

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Бронежилеты укомплектованы надежными бронепластинами четвертого уровня защиты
Бронежилеты укомплектованы надежными бронепластинами четвертого уровня защиты
Фото: zaporizhstal.com

Спасатели специальной военизированной аварийно-спасательной службы "Кобра" в Запорожье получили 50 комплектов защитной амуниции – бронежилеты и каски – от компании "Метинвест". Помощь передали в рамках милитарной программы Рината Ахметова "Стальной фронт", сообщили 9 ноября в пресс-службе компании.

"Эти бронежилеты укомплектованы надежными бронепластинами четвертого уровня защиты, производимыми "Метинвестом". Они смогут защитить сотрудников "Кобры", ведь они одними из первых приходят на помощь людям там, где враг наносил удар. Они разбирают завалы, тушат пожары и спасают человеческие жизни, поэтому эта защита для них необходима. И если потребуется такая помощь, мы ее обязательно предоставим", – отметил директор по инжинирингу "Запорожстали" Николай Петряков.

Первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк поблагодарил группу "Метинвест" за поддержку и сообщил, что сейчас потребности подразделения в городе полностью закрыты. Заместитель начальника коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев отметил, что переданные защитные средства – высокого качества.

"У нас были только обычные каски для альпинизма. Новые каски, безусловно, лучше защищают от обломков, голова будет защищена. А в бронежилетах будем теперь во время воздушной тревоги. Ведь когда работаем на машине на "вышке", то за тревогой не успеваем спуститься в укрытие", – объяснил газоспасатель "Кобры" Андрей Никитин.

Контекст:

За 250 дней российской агрессии в поддержку армии, мирных жителей и своих сотрудников компания направила 2,1 млрд грн.

Спортсмен Денис Силантьев передал бронежилеты и каски от "Стального фронта" военным медикам, работающим на передовой. Всего же в рамках инициативы предприятия Рината Ахметова передают на фронт более 150 тыс. средств защиты – это каждый 10-й бронежилет на фронте.

Бойцы на покровском направлении получили также четыре специальных модульных укрытия. Всего на фронт отправили уже почти 25 таких укрытий, в планах – поставлять столько же ежемесячно. Каждое такое укрытие вмещает отделение военных: в нем восемь спальных мест или 30 сидячих. При правильной установке сооружение гарантирует защиту от артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Вооруженные силы Украины получили от "Стального фронта" также 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, которые помогут бойцам точнее "накрывать" позиции врага. Стоимость комплексов – 9 млн грн.

Теги: Запорожье, Метинвест, помощь, бронежилеты, Запорожсталь, сталь, спасатели
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