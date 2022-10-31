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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" с начала агрессии направил в поддержку Украины более 2 млрд грн

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Сейчас "Метинвест" работает на уровне 30 50% от довоенных мощностей
Сейчас "Метинвест" работает на уровне 30–50% от довоенных мощностей
Фото: metinvestholding.com

За 250 дней российской агрессии в поддержку армии, мирных жителей и своих сотрудников компания направила 2,1 млрд грн, об этом сообщает официальный сайт группы "Метинвест".

"Что такое "Метинвест"? Для всего мира – это сталь. В небоскребах и кораблях. В вагонах и рельсах. На атлантическом побережье и на дне Адриатики. Однако для Украины "Метинвест" – надежная опора. Это тысячи людей, которые вкладывают душу в свое дело, заботятся о земляках и служат в рядах ВСУ. С первого дня войны "Метинвест" помогает стране быть сильной. Мы везде, где требуется поддержка. И вместе мы приближаем победу Украины", – заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Одна из самых масштабных инициатив компании – гуманитарный проект "Спасаем жизнь", созданный в координации с Фондом Рината Ахметова. Более 294 тыс. украинцев уже получили продукты и средства гигиены. За время войны из-за границы в Украину доставили более 3900 тонн жизненно необходимых грузов. К проекту присоединились 189 компаний со всего мира – из Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.

В рамках "Спасаем жизнь" в больницы Украины доставлены медпрепараты, расходные материалы и оборудование на общую сумму €240 тыс., медики смогут помочь более чем 70 тыс. людей. Группа также помогает жителям прифронтовых регионов подготовиться к зиме: в частности, в укрытия Авдеевки доставляют печи для обогрева помещений и приготовления пищи. В поддержку военных "Метинвест" направил 1,4 млрд грн.

Вместе с тем сообщается, что предприятия "Метинвеста" ощутили влияние ряда дестабилизационных факторов, среди которых рост себестоимости производства, падение цен на продукцию и нарушенная логистика. Компания пытается наладить работу предприятий, где это безопасно для людей и экономически целесообразно, отметили в пресс-службе.

"Сейчас "Метинвест" работает на уровне 30–50% от довоенных мощностей. Снабжение продукции усложняет логистика: порты Черного моря недоступны для экспорта угля, железной руды и стали из Украины. Поэтому компания ищет альтернативные пути снабжения продукции потребителям по железной дороге, однако цена на такие перевозки остается высокой", – сказано в сообщении.

Теги: промышленность, Метинвест, помощь, сталь, ВСУ, война России против Украины, Юрий Рыженков
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