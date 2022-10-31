Из-за тревог в течение рабочего дня экономика Украины теряет 7,5 млрд грн – Гетманцев

Гетманцев заявил, что простои из-за тревог надо компенсировать работой "удаленно / в нерабочие часы / в выходные" Фото: Данило Гетманцев / Facebook

"Очевидно, что ударами по нашей стране в понедельник утром, когда люди идут на работу, враг пытается не только нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность. Потери от масштабных тревог, продолжающихся рабочий день, исчисляются по меньшей мере в 7,5 млрд грн потерь для ВВП", – говорится в сообщении.

Гетманцев заявил, что Украина не может "отдавать врагу эти крайне необходимые нам деньги".

Он призвал организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики "удаленно / в нерабочие часы / в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции".

В комментарии он уточнил, что приведенные им расчеты – потери экономики за сутки, "при условии, что воздушная тревога продолжается в течение рабочего дня".

Скриншот: Данило Гетманцев / Facebook

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