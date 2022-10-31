Из-за тревог в течение рабочего дня экономика Украины теряет 7,5 млрд грн – Гетманцев

"Очевидно, что ударами по нашей стране в понедельник утром, когда люди идут на работу, враг пытается не только нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность. Потери от масштабных тревог, продолжающихся рабочий день, исчисляются по меньшей мере в 7,5 млрд грн потерь для ВВП", – говорится в сообщении.
Гетманцев заявил, что Украина не может "отдавать врагу эти крайне необходимые нам деньги".
Он призвал организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики "удаленно / в нерабочие часы / в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции".
В комментарии он уточнил, что приведенные им расчеты – потери экономики за сутки, "при условии, что воздушная тревога продолжается в течение рабочего дня".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Россияне запустили более 50 ракет Х-101 и Х-555, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты. Кроме того, Харьков атаковали ракетами из систем С-300.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.
По информации Воздушных сил ВСУ, атаки начались с 7.00. Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.