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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за тревог в течение рабочего дня экономика Украины теряет 7,5 млрд грн – Гетманцев

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Гетманцев заявил, что простои из-за тревог надо компенсировать работой "удаленно / в нерабочие часы / в выходные"
Гетманцев заявил, что простои из-за тревог надо компенсировать работой "удаленно / в нерабочие часы / в выходные"
Фото: Данило Гетманцев / Facebook

Воздушные тревоги в рабочий день парализуют экономическую активность страны и наносят масштабный ущерб экономике, заявил нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Об этом он написал в Facebook 31 октября, после очередного массированного ракетного удара РФ по Украине.

"Очевидно, что ударами по нашей стране в понедельник утром, когда люди идут на работу, враг пытается не только нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность. Потери от масштабных тревог, продолжающихся рабочий день, исчисляются по меньшей мере в 7,5 млрд грн потерь для ВВП", – говорится в сообщении.

Гетманцев заявил, что Украина не может "отдавать врагу эти крайне необходимые нам деньги".

Он призвал организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики "удаленно / в нерабочие часы / в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции".

https://www.facebook.com/d.getmancev/posts/pfbid02igjWwyCqamnEr7kHqQLtX4NowGkYnFqYVGfbSMuoWio6FFZdcsXstDvzimn4pnFgl

В комментарии он уточнил, что приведенные им расчеты – потери экономики за сутки, "при условии, что воздушная тревога продолжается в течение рабочего дня".

Скриншот: Данило Гетманцев / Facebook
Скриншот: Данило Гетманцев / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Россияне запустили более 50 ракет Х-101 и Х-555, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты. Кроме того, Харьков атаковали ракетами из систем С-300.

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

По информации Воздушных сил ВСУ, атаки начались с 7.00. Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Теги: ВВП, экономика, обстрелы, война России против Украины, Даниил Гетманцев, воздушная тревога
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