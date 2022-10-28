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К концу года инфляция ускорится до 30% – НБУ

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Нацбанк прогнозирует, что в следующем году продовольственная инфляция будет стремительно снижаться
Нацбанк прогнозирует, что в следующем году продовольственная инфляция будет стремительно снижаться
Фото: Національний банк України / Flickr

К концу 2022 года экономика Украины сократится почти на 32%, а инфляция ускорится до 30%. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины, опубликованном 27 октября.

Ускорение инфляции было обусловлено последствиями полномасштабной войны России против Украины, говорится в отчете. Среди них нарушение цепей снабжения, разрушения производств и вследствие этого сокращение предложения товаров и услуг и увеличение издержек бизнеса. Еще одним фактором был эффект переноса на цены корректировки официального курса гривны к доллару. Также усилилось давление от общемировых инфляционных процессов.

Среди причин спада экономики называют также последствия войны, сокращение внутреннего спроса, нарушение логистики и значительные потери рабочей силы и производственного потенциала.

В то же время Нацбанк прогнозирует, что на следующий год инфляция начнет замедляться, а экономика – расти, но умеренными темпами.

"Освобождение оккупированных территорий и открытие "зернового коридора" были самыми весомыми причинами оживления экономики. Также, несмотря на разрыв многих связей, потерю или повреждение мощностей и инфраструктуры и сокращение рабочей силы из-за массовой миграции, устойчивость и адаптивность экономических агентов к шокам войны превысили ожидания", – сказано в отчете регулятора.

Кроме того, Нацбанк прогнозирует, что в следующем году продовольственная инфляция будет стремительно снижаться благодаря восстановлению оптимальных технологических и логистических связей, поступлению на рынок новых более высоких урожаев, в том числе из южных областей страны.

Контекст:

На конец августа уровень инфляции удерживался на 22,2%. Как заявлял глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, для "воюющей страны – это подвиг". Он подчеркнул, что, "если инфляционный процесс будет идти так, как идет, ничего катастрофического в этом нет".

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

Теги: Украина, инфляция, НБУ, экономика, цены, Нацбанк, финансы, восстановление
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