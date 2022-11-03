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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чиновник минэкономики Украины и глава "Укрпатента" перечислили 250 млн на несуществующие бронежилеты – ГБР

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Участникам схемы сообщено о подозрении
Участникам схемы сообщено о подозрении
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении исполняющему обязанности госсекретаря министерства экономики Украины, а также руководству ГП "Укрпатент" и одного из благотворительных фондов в завладении государственными средствами в размере 250 млн грн. Об этом 3 ноября ГБР сообщило в Telegram.

По данным следствия, глава "Укрпатента", имея остаток средств на счетах предприятия, создал схему, по которой они были похищены. 

Он привлек сообщников – главного бухгалтера, составившего фиктивные документы для сделки, а также и.о. государственного секретаря минэкономики. Последняя должна была согласовать осуществление сделки и создать условия для сокрытия преступления, рассказали правоохранители.

Глава благотворительного фонда предоставил заведомо ложные сведения и документы о якобы необходимости закупки бронежилетов для Вооруженных сил Украины. Перечисленные деньги были обналичены через ряд фиктивных фирм и присвоены участниками сделки.

В ГБР отмечают, что после совершения преступления директор "Укрпатента" выехал из Украины, следователи проверяют основания, на которых он смог пересечь границу. И.о. госсекретаря минэкономики уволилась.

Всем участникам схемы сообщено о подозрениях по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. На счета предприятий, привлеченных в схеме вывода средств, наложен арест, приняты меры по обеспечению возмещения нанесенного государству ущерба, говорится в сообщении.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Теги: бронежилеты, благотворительный фонд , война России против Украины, подозрение, Минэкономики, ГБР
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