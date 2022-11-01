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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силантьев передал медикам партию бронежилетов от "Стального фронта"

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Силантьев уже передавал бронежилеты от "Стального фронта" медикам, участникам ТрО и сотрудникам ГСЧС в Киеве
Силантьев уже передавал бронежилеты от "Стального фронта" медикам, участникам ТрО и сотрудникам ГСЧС в Киеве
Фото: Метінвест / Facebook

Военные медики, работающие на передовой, получили современные бронежилеты и каски, их передал олимпийский призер по плаванию, волонтер Денис Силантьев. Это очередная партия помощи военным в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт", сообщили 1 ноября в пресс-службе Фонда.

"Мы передали 15 комплектов, бронежилеты и каски. Они помогут сохранить жизнь медикам, а те, в свою очередь, спасут жизнь нашим военным на передовой", – отметил Силантьев.

Военные медики подчеркнули, что амуниция должна быть надежной, а главное – легкой.

"Эти бронежилеты весят не более четырех килограммов, но в то же время они очень крепкие. Этот "броник" не пропустит обломок или вражеский шар, но в то же время позволит быстро двигаться, быть маневренной и вытаскивать "300-х" с поля боя. Обычно "броник" весит 12 килограммов. И это особенно чувствуется, когда нужно тянуть раненого с передовой: он в тяжелом "бронике", я в тяжелом "бронике", и это становится архисложной задачей. А в таком "бронике" я смогу ходить целый день и не устану", – рассказала военный медик с позывным Ведьма.

Контекст:

Силантьев уже передавал бронежилеты от "Стального фронта" медикам, участникам ТрО и сотрудникам ГСЧС в Киеве. Всего же в рамках инициативы предприятия Рината Ахметова передают на фронт более 150 тыс. средств защиты – это каждый 10-й бронежилет на фронте.

На днях бойцы на покровском направлении получили также четыре специальных модульных укрытия. Всего на фронт отправили уже почти 25 таких укрытий, в планах – поставлять столько же ежемесячно. Каждое такое укрытие вмещает отделение военных: в нем восемь спальных мест или 30 сидячих. При правильной установке сооружение гарантирует защиту от артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Вооруженные силы Украины получили от "Стального фронта" также 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, которые помогут бойцам точнее "накрывать" позиции врага. Стоимость комплексов – 9 млн грн.

Ахметов также передал ГУР партию дронов более чем на $500 тыс. и 1 тыс. комплектов амуниции спецназначения. Всего же в рамках инициативы "Стальной фронт" военные получили уже 150 тыс. бронежилетов, более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего.

Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.

Теги: СКМ, военные, Вооруженные силы Украины, бронежилеты, Денис Силантьев, волонтеры, сталь, медики
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