Силантьев передал медикам партию бронежилетов от "Стального фронта"

Силантьев уже передавал бронежилеты от "Стального фронта" медикам, участникам ТрО и сотрудникам ГСЧС в Киеве Фото: Метінвест / Facebook

"Мы передали 15 комплектов, бронежилеты и каски. Они помогут сохранить жизнь медикам, а те, в свою очередь, спасут жизнь нашим военным на передовой", – отметил Силантьев.

Военные медики подчеркнули, что амуниция должна быть надежной, а главное – легкой.

"Эти бронежилеты весят не более четырех килограммов, но в то же время они очень крепкие. Этот "броник" не пропустит обломок или вражеский шар, но в то же время позволит быстро двигаться, быть маневренной и вытаскивать "300-х" с поля боя. Обычно "броник" весит 12 килограммов. И это особенно чувствуется, когда нужно тянуть раненого с передовой: он в тяжелом "бронике", я в тяжелом "бронике", и это становится архисложной задачей. А в таком "бронике" я смогу ходить целый день и не устану", – рассказала военный медик с позывным Ведьма.