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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов передал защитникам Авдеевки 2300 бронежилетов

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Бронежилеты изготовлены из сверхпрочной стали, производимой на предприятиях группы "Метинвест"
Бронежилеты изготовлены из сверхпрочной стали, производимой на предприятиях группы "Метинвест"
Фото: metinvest.media

Бизнесмен Ринат Ахметов передал защитникам Авдеевки еще 800 бронежилетов. Всего бойцы и сотрудникам критической инфраструктуры Авдеевки в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Ахметова получили уже более 2300 единиц амуниции, сообщили 18 октября в пресс-службе компании "Метинвест".

Эти бронежилеты изготовлены из сверхпрочной стали, производимой на предприятиях группы "Метинвест". Они выдерживают все необходимые нагрузки, протестированы и отстреляны, отметили в пресс-службе.

"Сейчас мы передали защитникам и сотрудникам критической инфраструктуры Авдеевки более 2300 единиц амуниции, в том числе – в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. В ближайшее время ожидаем еще партию бронежилетов для ВСУ. Также мы обеспечили защитников Донецкой области", – рассказал и.о. генерального директора Авдеевского коксохимического завода Юрий Кциненко.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал Ахметов, военные получили уже 150 тыс. бронежилетов, более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто и 0,5 млн литров горючего.

Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.

Теги: Ринат Ахметов, СКМ, военные, Метинвест, бронежилеты, Авдеевка, сталь, ВСУ, война России против Украины
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