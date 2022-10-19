Ахметов передал защитникам Авдеевки 2300 бронежилетов

Эти бронежилеты изготовлены из сверхпрочной стали, производимой на предприятиях группы "Метинвест". Они выдерживают все необходимые нагрузки, протестированы и отстреляны, отметили в пресс-службе.

"Сейчас мы передали защитникам и сотрудникам критической инфраструктуры Авдеевки более 2300 единиц амуниции, в том числе – в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. В ближайшее время ожидаем еще партию бронежилетов для ВСУ. Также мы обеспечили защитников Донецкой области", – рассказал и.о. генерального директора Авдеевского коксохимического завода Юрий Кциненко.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал Ахметов, военные получили уже 150 тыс. бронежилетов, более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто и 0,5 млн литров горючего.

Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.