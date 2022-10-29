Украинские бойцы получат почти 400 печек от "Стального фронта"

Над изготовлением одного полевого обогревателя бригада из четырех рабочих работает около 16 часов Фото: metinvest.media

На предприятиях группы "Метинвест" для производства печей сформировали специальные бригады из слесарей и электрогазосварщиков. Они занимаются подготовкой материала, изготовлением деталей и сварочными работами. Мастера руководствуются чертежами, сделанными собственноручно, над изготовлением одного полевого обогревателя бригада из четырех рабочих работает около 16 часов.

С помощью таких буржуек можно согреться, натопить в блиндажах, просушить одежду, вскипятить воду и приготовить горячую еду, отметили в компании. Буржуйки делают разных модификаций – согласно тому, какой материал есть в наличии. В ход идет листовой металл, трубы, металлические конструкции в форме баллонов – из них делают основания печей. Затем их вырезают отверстия под дверцу для поддувала и отверстие для дымохода.