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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские бойцы получат почти 400 печек от "Стального фронта"

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Над изготовлением одного полевого обогревателя бригада из четырех рабочих работает около 16 часов
Над изготовлением одного полевого обогревателя бригада из четырех рабочих работает около 16 часов
Фото: metinvest.media

Предприятия бизнесмена Рината Ахметова передали на фронт 110 печей-буржуек, еще 267 ждут своей очереди на передачу, а до наступления зимы планируется сделать минимум 550. Эта помощь воинам предоставляется в рамках милитарной инициативы Ахметова "Стальной фронт", сообщили 27 октября в пресс-службе группы "Метинвест".

На предприятиях группы "Метинвест" для производства печей сформировали специальные бригады из слесарей и электрогазосварщиков. Они занимаются подготовкой материала, изготовлением деталей и сварочными работами. Мастера руководствуются чертежами, сделанными собственноручно, над изготовлением одного полевого обогревателя бригада из четырех рабочих работает около 16 часов.

С помощью таких буржуек можно согреться, натопить в блиндажах, просушить одежду, вскипятить воду и приготовить горячую еду, отметили в компании. Буржуйки делают разных модификаций – согласно тому, какой материал есть в наличии. В ход идет листовой металл, трубы, металлические конструкции в форме баллонов – из них делают основания печей. Затем их вырезают отверстия под дверцу для поддувала и отверстие для дымохода.

Контекст:

На днях бойцы на Покровском направлении получили также четыре специальных модульных укрытия, добавили в пресс-службе. Всего на фронт отправили уже почти 25 таких укрытий, в планах – поставлять столько же ежемесячно. Каждое такое укрытие вмещает отделение военных: в нем восемь спальных мест или 30 сидячих. При правильной установке сооружение гарантирует защиту от артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Вооруженные силы Украины получили от "Стальной инициатиаы" также 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, которые помогут бойцам точнее "накрывать" позиции врага. Стоимость комплексов – 9 млн грн.

Ахметов также передал ГУР партию дронов более чем на $500 тыс. и 1000 комплектов амуниции спецназначения. Всего же в рамках инициативы "Стальной фронт" военные получили уже 150 тыс. бронежилетов, более 2000 дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего.

Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.

Теги: СКМ, военные, Вооруженные силы Украины, Метинвест, война России против Украины
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