"Метинвест" с начала войны потерял более 500 своих специалистов и членов их семей, около 600 ранены

"24 февраля началась полномасштабная военная агрессия Российской Федерации против Украины. Предприятия группы "Метинвест", расположенные у линии фронта, сразу оказались на передовой сопротивления противнику. С первого дня войны компания помогала мирным жителям, сотрудникам и Вооруженным силам Украины. К сожалению, за восемь месяцев войны семье "Метинвеста" пришлось заплатить огромную цену в борьбе за свободу и независимость Украины. 501 сотрудник компании и члены семей работников погибли в результате боевых действий. Среди них 140 человек, отдавших жизнь, защищая Украину в рядах ВСУ, и 361 мирный житель. К сожалению, среди погибших 22 ребенка сотрудников "Метинвеста", самому младшему из них не исполнилось и года", – сказано в сообщении.

В "Метинвесте" подчеркнули, что благодаря героизму специалистов компании удалось обезопасить города на линии фронта от экологической катастрофы.

"Производство на предприятиях в Мариуполе и Авдеевке было приостановлено и законсервировано. К сожалению, больше всего сотрудников погибли именно в Мариуполе и Авдеевке. Не обошли печальные новости Запорожье, Кривой Рог, Каменское, Покровск и другие города. Семьи погибших получили материальную и психологическую помощь компании", – сообщили в пресс-службе.

31 октября, на 250-й день войны, в память о погибших на всех предприятиях группы "Метинвест" во время встреч с коллективами проведут минуту молчания.

"Также за восемь месяцев войны 593 сотрудника и члены их семей были ранены. Помимо материальной помощи, компания прилагает усилия для скорейшего выздоровления членов нашей большой семьи. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в рамках гуманитарных инициатив и страховых программ, действующих для всех сотрудников группы. Отметим, что уже 7000 сотрудников "Метинвеста" примкнули к рядам Вооруженных сил Украины и продолжают защищать страну от агрессора. Компания обеспечивает мобилизованных сотрудников личными средствами защиты – касками и бронежилетами", – добавили в "Метинвесте".