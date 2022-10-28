"Убить всех". Насилие и убийство мирных жителей армией РФ было стратегически продуманным – Associated Press

После деоккупации захваченных районов в Киевской области было найдено 1360 тел погибших Фото: EPA

Associated Press опубликовало обзор расследования.

Согласно данным Королевского института объединенных вооружений Лондонского аналитического центра, изучившего копии военных планов России, войскам, движущимся к Киеву, было приказано заблокировать и уничтожить "сопротивление националистов". Солдаты использовали списки, составленные российской разведкой, и проводили зачистку кварталов, чтобы "выявить и нейтрализовать любого, кто может представлять угрозу". Приказы были написаны российским военачальником Александром Чайко.

Как говорится в материале, российские военные выполняли приказы с "вопиющим пренебрежением законов войны". Свидетели и выжившие в Буче, Озерах, Бабинцах и Здвиживке Киевской области рассказали расследователям, что российские солдаты пытали и убивали людей при малейшем подозрении, что они могут помогать украинским военным. Зачистки усилились после того, как по российским позициям были нанесены точные удары.

В перехваченных телефонных разговорах, полученных Associated Press, солдаты РФ рассказывали своим родным, что у них есть приказ: "Убить всех". По их словам, движение занавески в окне или возможный признак корректировщика или стрелка было поводом совершить обстрел многоквартирного дома смертоносной артиллерией.