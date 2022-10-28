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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Убить всех". Насилие и убийство мирных жителей армией РФ было стратегически продуманным – Associated Press

После деоккупации захваченных районов в Киевской области было найдено 1360 тел погибших
После деоккупации захваченных районов в Киевской области было найдено 1360 тел погибших
Фото: EPA

Насилие и убийства, которые российские войска устроили по дороге в Киев в начале широкомасштабного вторжения России в Украину, были "стратегической и организованной жестокостью, а не делом рук отдельных солдат". Об этом говориться в фильме, общем проекте Associated Press и программы Frontline телеканала PBS, который вышел 25 октября.

Associated Press опубликовало обзор расследования. 

Согласно данным Королевского института объединенных вооружений Лондонского аналитического центра, изучившего копии военных планов России, войскам, движущимся к Киеву, было приказано заблокировать и уничтожить "сопротивление националистов". Солдаты использовали списки, составленные российской разведкой, и проводили зачистку кварталов, чтобы "выявить и нейтрализовать любого, кто может представлять угрозу". Приказы были написаны российским военачальником Александром Чайко.

Как говорится в материале, российские военные выполняли приказы с "вопиющим пренебрежением законов войны". Свидетели и выжившие в Буче, Озерах, Бабинцах и Здвиживке Киевской области рассказали расследователям, что российские солдаты пытали и убивали людей при малейшем подозрении, что они могут помогать украинским военным. Зачистки усилились после того, как по российским позициям были нанесены точные удары.

В перехваченных телефонных разговорах, полученных Associated Press, солдаты РФ рассказывали своим родным, что у них есть приказ: "Убить всех". По их словам, движение занавески в окне или возможный признак корректировщика или стрелка было поводом совершить обстрел многоквартирного дома смертоносной артиллерией.

Контекст:

В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля область освободили от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил 19 сентября, что судебные приговоры за совершение преступлений на территории Украины получили девять российских оккупантов.

Теги: Россия, Киев, убийство, военные, вторжение, расследование, российская агрессия, война России против Украины, насилие, погибшие, российские военные
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