Из стали "Метинвеста" Ахметова изготовят еще 700 бронежилетов

"Благодарю "Метинвест-СМЦ" за оказание такой необходимой помощи нашим защитникам, а также работникам коммунальных и медицинских служб, которые обеспечивают жизнедеятельность общин Сумской области", – написал он.

Группа "Метинвест" уже передала для ВСУ и других силовых структур более 150 тыс. готовых бронежилетов. Также из спецстали металлурги производят модульные укрытия для военных, представляющих собой полевое жилье.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали также более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего и так далее. Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.