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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из стали "Метинвеста" Ахметова изготовят еще 700 бронежилетов

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"Метинвест" направил в Сумскую область 1400 бронепластин
"Метинвест" направил в Сумскую область 1400 бронепластин
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Компания "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" передала в Сумскую область бронесталь собственного производства. Это 1400 бронепластин, из которых сделают 700 бронежилетов. Об этом сообщил в Facebook глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Благодарю "Метинвест-СМЦ" за оказание такой необходимой помощи нашим защитникам, а также работникам коммунальных и медицинских служб, которые обеспечивают жизнедеятельность общин Сумской области", – написал он.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0t3xGKVfoqSGDBiSxBwL6Vsi6NYgsW5KKc9UyZcQzqiz2rNPNVMyCFWF1u9HNUFDDl

Группа "Метинвест" уже передала для ВСУ и других силовых структур более 150 тыс. готовых бронежилетов. Также из спецстали металлурги производят модульные укрытия для военных, представляющих собой полевое жилье.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали также более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего и так далее. Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.

Теги: СКМ, Сумская область, Метинвест, бронежилеты, металлургия, сталь, ВСУ, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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