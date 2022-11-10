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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бизнесмены помогают армии: кто и сколько отдает ВСУ и на гуманитарные нужды

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Бизнес помогает армии как за свои средства, так и благодаря добровольным пожертвованиям украинцев
Бизнес помогает армии как за свои средства, так и благодаря добровольным пожертвованиям украинцев
Фото: fsp.kpi.ua

С началом полномасштабной войны в Украине, которую Россия развязала восемь месяцев назад, украинские бизнесы и их владельцы начали делать пожертвования для Вооруженных сил Украины и населения пострадавших регионов. Собирать помощь начали и обычные граждане, но к лету, как зафиксировала платформа Opendatabot, их активность начала падать. Коснулась ли эта тенденция крупного бизнеса и кто жертвует сегодня армии больше всего средств, редакция проанализировала на основании открытых источников.

Ринат Ахметов по-прежнему возглавляет топ бизнесменов, которые передали наибольшие суммы на помощь Украине. Общая сумма (для обороны и гуманитарных нужд) от него – более 3 млрд грн. При этом инициатива не получает поддержки извне в виде донатов украинцев или другой благотворительности.

Милитарное направление выделено в инициативу "Стальной фронт": предприятия Ахметова закупают помощь армии или производят ее сами. В рамках этой инициативы металлурги "Метинвеста" изготовили более 150 тыс. бронежилетов из собственной спецстали – это, как заявляют в компании, каждый 10-й бронежилет на фронте. Также металлурги "Метинвеста" разработали совместно с военными модульные укрытия для окопов – это полноценное полевое жилье, которое перевозится без спецтехники, быстро собирается, но при этом способно выдержать артиллерийский обстрел. На предприятиях "Метинвеста" и ДТЭК производят полевые печки-буржуйки, 400 из которых уже переданы на передовую, и фортификационные сооружения – противотанковые ежи и прочие конструкции, их передали уже более 90 тыс. единиц.

"Стальной фронт" Ахметова закупил для армии 15 спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня за 9 млн грн, приобрел 700 машин для военных, тысячи дронов и десятки тысяч аптечек, собранных по стандартам НАТО, отчитывались в "Метинвесте".

Помощь Ахметов выделял не только для военных, его компания ДТЭК также предоставляет бесплатную электроэнергию больницам, военным учреждениям – больше, чем сотне объектов, на сумму более чем 250 млн грн. Кроме того, компании бизнесмена оказывают помощь переселенцам, а также больницам в регионах, близких к боевым действиям: речь о закупке одеял, продуктов, больничных генераторов и медикаментов.

При этом Ахметов потерял больше всех из числа крупных бизнесменов – его состояние сократилось в три раза. "По состоянию на октябрь его состояние американский Forbes Billianaires оценивал в $4,3 млрд. Год назад НВ и Dragon Capital насчитали ему $11,5 млрд", – писало издание НВ.

Фото: metinvest.media

Фото: metinvest.media

Объем помощи других украинских бизнесменов формируется не только за счет их личных средств или денег их бизнесов, но и благодаря добровольным пожертвованиям украинцев.

Помощь от пятого президента Петра Порошенко – это совокупные средства Фонда Порошенко, компании Roshen и волонтеров ОО "Справа громад". В общей сложности за полгода с начала полномасштабного вторжения помощь оказана на сумму более 1 млрд 650 млн грн, сообщали в фонде 13 октября.

За эти деньги были закуплены "тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, Starlink, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства", говорится в сообщении пресс-службы партии "Европейская солидарность".

Ко Дню защитника и защитниц Украины Порошенко передал на передовую 10 автомобилей DAF, пикапы, дроны, генераторы, буржуйки, рации, комплекты зимней одежды, спальные мешки и специальную полевую баню – мобильный комплекс со стиральными и душевыми машинами.

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

Согласно официальному сообщению, на конец сентября фонды Виктора и Елены Пинчуков вместе с компанией "Интерпайп" направили на армию и помощь украинцам во время войны $45,3 млн (это 1,6 млрд грн по сегодняшнему курсу НБУ). В частности, в июне чета Пинчуков продала скульптуру Джеффа Кунса "Обезьяна из воздушных шаров" на аукционе Christie's за $11,5 млн. Вырученные от продажи средства пошли на финансирование проекта Recovery по оказанию помощи тяжелораненым на войне военнослужащим, для реабилитации, протезирования и лечения. В августе Фонд Пинчука передал ВСУ беспилотные комплексы разведки и корректировки огня "Фурия".

Фото: defence-ua.com

Фото: defence-ua.com

С начала полномасштабной войны бизнесы GroupDF Дмитрия Фирташа оказали помощь украинцам, армии и территориальной обороне на общую сумму более 547,7 млн грн. В частности, это ПВО и ряд систем для обеспечения антидроновой защиты, 59 тепловизоров CYCLOP 325, покупка, ремонт и передача 476 автомобилей, закупка более 100 тепловизоров, более 300 бронежилетов, больше 2680 комплектов тактической одежды, более 1200 печей для обогрева, а также плит, касок, амуниции, дронов, генераторов, закупка топлива для военных.

Инфографика: groupdf.com

Инфографика: groupdf.com

В мае компания "Кернел" Андрея Веревского сообщила, что предоставила ВСУ, ТрО, полиции, медикам и волонтерам 500 млн грн помощи. В ноябре, согласно сообщению на сайте компании, сумма увеличилась до 949 806 млн грн. В эту сумму вошли закупки 6755 бронежилетов, больше 12 тыс. комплектов военной формы, почти 1200 тепловизоров, 35 квадрокопткров, больше 2 тыс. касок, средств связи и другого военного оборудования. Компания также оказывает гуманитарную помощь, закупает медикаменты, покупает автомобили для военных.

Фото: Kernel / Facebook

Фото: Kernel / Facebook

Агроиндустриальный холдинг МХП Юрия Косюка сообщает о своей продовольственной помощи защитникам Украины, переселенцам и малообеспеченным людям. Ко Дню защитника Украины компания передала 1500 мясных наборов родственникам украинских военных: 13 тыс. тонн своей продукции оценила почти в 800 млн грн. 5 сентября компании сообщала, что также передала на помощь украинцам 1 млн грн и купила 152 автомобиля для военных.

Фото: Фонд "МХП-Громаді" / Facebook
Фото: Фонд "МХП-Громаді" / Facebook

Компания "Эпицентр" (собственники – Александр и Галина Гереги) последний раз сообщала об отправке реанимобилей 3 ноября. В июле сеть отчиталась об общей сумме помощи в 300 млн грн с начала войны. Осенняя закупка реанимобилей прошла через платформу United24 в поддержку инициативы первой леди страны Елены Зеленской. "Эпицентр" приобрел и передал уже 20 реанимобилей в разные регионы страны, в том числе в прифронтовые районы. Но цель – 55 реанимобилей и "бронескорых", поэтому компания призывает присоединяться к сбору денег.

Кроме того, в начале войны собственники "Эпицентра" говорили, что весь автопарк компании – грузовики, автобусы, строительная техника, экскаваторы, машины доставки – передан на нужды украинской армии.

Фото: epicentrk.ua

Фото: epicentrk.ua

Самый крупный продуктовый ритейлер страны, компания АТБ, также сейчас собирает помощь армии с помощью донатов и покупок своих клиентов. В сентябре АТБ начала акцию по сбору продуктовой помощи украинским защитникам. За месяц удалось собрать и передать на передовую 4 тонны продуктов. Сумма гуманитарной помощи военным составила 200 млн грн.

Совладельцы корпорации АТБ Евгений Ермаков и Виктор Карачун закупили 100 автомобилей и передали их ВСУ. Еще один совладелец Геннадий Буткевич предоставил государству помощь на сумму 300 млн грн – это и благотворительность, и помощь ВСУ совокупно. Из них 11,6 млн грн пошли на покупку 17 автомобилей (в том числе бронированных) для ВСУ. Также Буткевич купил беспилотник за 42 млн грн. На остальные нужды армии от направил еще 36 млн грн.

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Если вы крупный донор и помогаете ВСУ, напишите в редакцию по адресу [email protected] – и мы сможем добавить информацию о вашей деятельности в эту публикацию.

Теги: Ринат Ахметов, Петр Порошенко, автомобили, Галина Герега, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, бизнес, пожертвование, продукты, ДТЭК, Метинвест, бронежилеты, Юрий Косюк, благотворительность, беспилотники, волонтеры, ВСУ, АТБ, финансы, Елена Пинчук, Opendatabot, Александр Герега, Андрей Веревский, Кернел, Геннадий Буткевич, Европейская солидарность, военная одежда, Эпицентр, Евгений Ермаков, Виктор Карачун
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