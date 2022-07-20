ДТЭК Ахметова бесплатно поставил медикам и военным электроэнергию на 180 млн грн

"Поддержка Украины является главным приоритетом компании ДТЭК и ее акционера Рината Ахметова. Мы продолжаем делать свой вклад в победу над оккупантами и в дальнейшем будем помогать нашим врачам и защитникам, чтобы как можно быстрее освободить страну от захватчиков", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Всего электроэнергию от ДТЭК получает более 100 медицинских и военных учреждений. В частности, бесплатной электроэнергией была обеспечена Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница №8 и другие.



За пять месяцев с февраля 2022 года общее потребление предприятий критической инфраструктуры составило 31,57 млн кВт-ч.

С начала полномасштабной войны предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Украине 2,7 млрд грн.