Виктор и Елена Пинчуки заявили о создании центров реабилитации украинских защитников за деньги, вырученные от продажи скульптуры Кунса

Скульптура "Обезьяна из воздушных шаров" (пурпурного цвета) работы Кунса была продана 28 июня 2022 года за $11,5 млн Фото: Victor Pinchuk Foundation / Facebook

Источником финансирования проекта стали деньги, вырученные Еленой и Виктором Пинчуками от продажи на аукционе Christie's скульптуры американского художника Джеффа Кунса “Обезьяна из воздушных шаров" (пурпурного цвета). Она была продана 28 июня 2022 года за $11,5 млн. Все средства, отмечается в публикации, будут направлены на гуманитарную помощь Украине и реализацию проекта Recovery.

На первом этапе на базе государственных медицинских учреждений в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областях будут созданы шесть центров с современным оборудованием, рассчитанных на 150 мест.

По словам Виктора Пинчука, создание сети реабилитационных центров является для них с женой возможностью "хотя бы частично" отблагодарить украинских защитников, которые "в войне против рашистов за независимость, свободу и будущее Украины и всего мира были тяжело ранены".

"Наша обязанность – помочь им вернуться к полноценной жизни. Желаю им скорейшего восстановления. Они – самые лучшие, мы ими гордимся и безгранично благодарны", – заявил Пинчук.

Елена Пинчук отметила, что в рамках этого проекта для реабилитации украинских защитников будут использованы новейшие реабилитационные технологии.

"Верю и надеюсь, что наши герои и героини как можно скорее вернутся к нормальной жизни", – заявила супруга Пинчука.

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