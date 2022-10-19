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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Виктор и Елена Пинчуки заявили о создании центров реабилитации украинских защитников за деньги, вырученные от продажи скульптуры Кунса

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Скульптура "Обезьяна из воздушных шаров" (пурпурного цвета) работы Кунса была продана 28 июня 2022 года за $11,5 млн
Скульптура "Обезьяна из воздушных шаров" (пурпурного цвета) работы Кунса была продана 28 июня 2022 года за $11,5 млн
Фото: Victor Pinchuk Foundation / Facebook

В Украине при поддержке украинского бизнесмена и мецената Виктора Пинчука и его жены Елены создается национальная сеть центров реабилитации украинских защитников Recovery. Об этом 19 октября сообщается на странице благотворительного Фонда Виктора Пинчука в Facebook.

Источником финансирования проекта стали деньги, вырученные Еленой и Виктором Пинчуками от продажи на аукционе Christie's скульптуры американского художника Джеффа Кунса “Обезьяна из воздушных шаров" (пурпурного цвета). Она была продана 28 июня 2022 года за $11,5 млн. Все средства, отмечается в публикации, будут направлены на гуманитарную помощь Украине и  реализацию проекта Recovery.

На первом этапе на базе государственных медицинских учреждений в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областях будут созданы шесть центров с современным оборудованием, рассчитанных на 150 мест.

По словам Виктора Пинчука, создание сети реабилитационных центров является для них с женой возможностью "хотя бы частично" отблагодарить украинских защитников, которые "в войне против рашистов за независимость, свободу и будущее Украины и всего мира были тяжело ранены".

"Наша обязанность – помочь им вернуться к полноценной жизни. Желаю им скорейшего восстановления. Они – самые лучшие, мы ими гордимся и безгранично благодарны", – заявил Пинчук.

Елена Пинчук отметила, что в рамках этого проекта для реабилитации украинских защитников будут использованы новейшие реабилитационные технологии.

"Верю и надеюсь, что наши герои и героини как можно скорее вернутся к нормальной жизни", – заявила супруга Пинчука.

https://www.facebook.com/VictorPinchukFoundation/posts/pfbid02YtcgdvqcmhKF4Kzn9ttH69popiuXHa74S8o14c3dD5iTYESPr2GmPrLLSTvYZyCAl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Виктор Пинчук, благотворительность, война России против Украины
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