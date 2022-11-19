"PEACE Да" и "PEACE Дюк". Литовцы собрали $250 тыс на второй морской дрон для Украины и $40 тыс. на третий – журналист Тапинас

"После предоставления Украине морского дрона "PEACE Дец" мы собрали еще $250 тыс. на второй под названием "Yes to peace" или "PEACE Да", – сообщил он.
Также, по словам Тапинаса, собрано $40 тыс. на третий дрон с названием "Duke of Peace" ("PEACE Дюк").
"Это будет лучшее трио со времен трех теноров", – заявил журналист.
Lithuanians are on fire. After providing Ukraine with marine drone "PEACE Дец" we raised another * 250K for a second one named "Yes to peace" or "PEACE Да"— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 19, 2022
And we have already 40K euro towards the third one "Duke of Peace" ("PEACE Дюк")
It will be the best trio since 3 tenors.
17 ноября Тапинас сообщил о завершении сбора $250 тыс. на первый дрон. Литовцы проголосовали за название для него "PEACE Дец".
Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. Как заявлял вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летательные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.
4 октября Федоров сообщил, что проект "Армия дронов" за три месяца работы сумел купить почти тысячу беспилотников и обучить более тысячи операторов БПЛА.
Создание флота морских дронов в Украине Зеленский анонсировал 5 ноября в вечернем видеообращении. Он отмечал, что как работают морские дроны, "все уже видели". По мнению Зеленского, морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.
11 ноября президент объявил о начале сбора средств на фандрайзинговой платформе United24 на украинский флот дронов. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.
На первый дрон украинцы собрали деньги за два часа. Его назвали "Херсон". Второго, как заявлял Зеленский, планируют назвать "Симферополь".