"PEACE Да" и "PEACE Дюк". Литовцы собрали $250 тыс на второй морской дрон для Украины и $40 тыс. на третий – журналист Тапинас

Литовцы уже выбрали названия для дронов Фото: U24 / Twitter

"После предоставления Украине морского дрона "PEACE Дец" мы собрали еще $250 тыс. на второй под названием "Yes to peace" или "PEACE Да", – сообщил он.

Также, по словам Тапинаса, собрано $40 тыс. на третий дрон с названием "Duke of Peace" ("PEACE Дюк").

"Это будет лучшее трио со времен трех теноров", – заявил журналист.

Lithuanians are on fire. After providing Ukraine with marine drone "PEACE Дец" we raised another * 250K for a second one named "Yes to peace" or "PEACE Да"



And we have already 40K euro towards the third one "Duke of Peace" ("PEACE Дюк")



It will be the best trio since 3 tenors. — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 19, 2022

17 ноября Тапинас сообщил о завершении сбора $250 тыс. на первый дрон. Литовцы проголосовали за название для него "PEACE Дец".