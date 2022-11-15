Паузы в войне не будет, ВСУ умеют воевать зимой – посол Великобритании

"Зима может затруднить боевые действия, но я не уверена, что это будет означать паузу. Посмотрим, но Украина боролась сильно и успешно", – написала она.
Симмонс отметила, что ВСУ умеют сражаться в зимний период, если это будет необходимо.
"У них есть восьмилетний опыт", – заявила дипломат.
Winter may make fighting more difficult but I am just not sure that will mean a pause. Let’s see, but * has pushed hard, successfully, and they know how to fight in the Winter if needed. They have had 8 years of experience.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 15, 2022
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на востоке и юге. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
11 ноября Силы обороны Украины одержали одну из самых крупных побед, вернув контроль над Херсоном– единственным областным центром, который удалось захватить оккупантам.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.