Паузы в войне не будет, ВСУ умеют воевать зимой – посол Великобритании

Мелинда Симмонс дала прогноз по продолжению военных действий в Украине зимой Фото: EPA

"Зима может затруднить боевые действия, но я не уверена, что это будет означать паузу. Посмотрим, но Украина боролась сильно и успешно", – написала она.

Симмонс отметила, что ВСУ умеют сражаться в зимний период, если это будет необходимо.

"У них есть восьмилетний опыт", – заявила дипломат.