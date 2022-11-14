Россия еще далека от того, чтобы сдаться – министр обороны Великобритании

"У Украины есть продвижение. У России нет", – сказал он в ответ на вопрос об оценке ситуации на фронте.

Министр отметил, что продвижение, которого добилась Украина, это "не большой шаг, но направление движения – за украинцами".

Украина, освободив Херсон, вернула единственный областной центр, который России удалось оккупировать с 24 февраля. Россия потерпела поражение в Херсоне, подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что Россия может быть озадачена отступлением из Херсона и задействовать "больше пушечного мяса", если это будет нужно.

"Никто не недооценивает Россию. Россия далека от того, чтобы сдаться", – подчеркнул глава британского оборонного ведомства.