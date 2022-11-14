Россия еще далека от того, чтобы сдаться – министр обороны Великобритании

"У Украины есть продвижение. У России нет", – сказал он в ответ на вопрос об оценке ситуации на фронте.
Министр отметил, что продвижение, которого добилась Украина, это "не большой шаг, но направление движения – за украинцами".
Украина, освободив Херсон, вернула единственный областной центр, который России удалось оккупировать с 24 февраля. Россия потерпела поражение в Херсоне, подчеркнул Уоллес.
Он добавил, что Россия может быть озадачена отступлением из Херсона и задействовать "больше пушечного мяса", если это будет нужно.
"Никто не недооценивает Россию. Россия далека от того, чтобы сдаться", – подчеркнул глава британского оборонного ведомства.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Херсон был единственным областным центром Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия на ряде направлений, в том числе в Херсонской области, освобождены тысячи километров территории. Только за период 7–13 ноября на юге украинские защитники деоккупировали 179 населенных пунктов, это более чем 4,5 тыс. км² территории на правом берегу Днепра.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также СБУ и прокуратура.