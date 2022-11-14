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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия еще далека от того, чтобы сдаться – министр обороны Великобритании

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Уоллес: Никто не недооценивает Россию
Уоллес: Никто не недооценивает Россию
Фото: ЕРА

Украина продвигается вперед, но Россия пока далека от того, чтобы сдаться. Об этом в эфире Times Radio 13 ноября заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"У Украины есть продвижение. У России нет", – сказал он в ответ на вопрос об оценке ситуации на фронте. 

Министр отметил, что продвижение, которого добилась Украина, это "не большой шаг, но направление движения – за украинцами". 

Украина, освободив Херсон, вернула единственный областной центр, который России удалось оккупировать с 24 февраля. Россия потерпела поражение в Херсоне, подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что Россия может быть озадачена отступлением из Херсона и задействовать "больше пушечного мяса", если это будет нужно. 

"Никто не недооценивает Россию. Россия далека от того, чтобы сдаться", – подчеркнул глава британского оборонного ведомства. 

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Херсон был единственным областным центром Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на ряде направлений, в том числе в Херсонской области, освобождены тысячи километров территории. Только за период 7–13 ноября на юге украинские защитники деоккупировали 179 населенных пунктов, это более чем 4,5 тыс. км² территории на правом берегу Днепра.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также СБУ и прокуратура.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Великобритания, война России против Украины, Бен Уоллес, российские оккупанты
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