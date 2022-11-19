Чубаров: Склоняюсь к версии, что Крым деоккупируют быстрее, чем Донбасс. Есть объективные факторы

Чубаров: Никто не верит коллаборантам, что ВСУ не придут в Крым Фото: ЕРА

"Я склоняюсь к версии, что Крым могут деоккупировать быстрее, чем Донбасс. Есть объективные факторы, которые могут этому способствовать", – сказал он.

Глава Меджлиса обратил внимание, что выход к Черному морю имеют члены НАТО Болгария, Румыния и Турция.

"Им важно обеспечить безопасные условия судоходства и другие вопросы безопасности. Например, чтобы Россия не могла доставлять военные грузы в Сирию. Именно поэтому уже скоро Крым может стать свободным. Те коллаборанты – российские руководители Крыма – уже чувствуют опасность и паникуют", – объяснил Чубаров.

По его словам, "гауляйтеры начали сомневаться, будет ли Москва защищать территории, которые якобы приняла в свой состав".

"Вот Херсон, с точки зрения коллаборанта, является территорией России, но они сбежали из Херсона. Оккупанты пытаются подбодрить крымское население, якобы ВСУ никогда не придут на полуостров. Но понятно, что там никто не верит подобным рассказам", – отметил Чубаров.

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