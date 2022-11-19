Чубаров: Склоняюсь к версии, что Крым деоккупируют быстрее, чем Донбасс. Есть объективные факторы

"Я склоняюсь к версии, что Крым могут деоккупировать быстрее, чем Донбасс. Есть объективные факторы, которые могут этому способствовать", – сказал он.
Глава Меджлиса обратил внимание, что выход к Черному морю имеют члены НАТО Болгария, Румыния и Турция.
"Им важно обеспечить безопасные условия судоходства и другие вопросы безопасности. Например, чтобы Россия не могла доставлять военные грузы в Сирию. Именно поэтому уже скоро Крым может стать свободным. Те коллаборанты – российские руководители Крыма – уже чувствуют опасность и паникуют", – объяснил Чубаров.
По его словам, "гауляйтеры начали сомневаться, будет ли Москва защищать территории, которые якобы приняла в свой состав".
"Вот Херсон, с точки зрения коллаборанта, является территорией России, но они сбежали из Херсона. Оккупанты пытаются подбодрить крымское население, якобы ВСУ никогда не придут на полуостров. Но понятно, что там никто не верит подобным рассказам", – отметил Чубаров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.