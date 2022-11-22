Коллаборанты бегут с оккупированных территорий Запорожской области – Федоров

По словам Федорова, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя Фото: Иван Федоров / Facebook

"Коллаборанты с временно оккупированных территорий Запорожской области бегут как крысы с корабля. Подельники рашистов чувствуют, что для них запахло жареным и ищут любую возможность избежать ответственности. Около полутысячи коллаборантов и членов их семей с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей бежали в Крым", – написал он.

Федоров добавил, что, по данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.

"Там предатели надеются укрыться от уголовной ответственности. Однако наказание – неизбежно. Уверен, что коллаборантам лучше сдаться украинским властям, ведь оккупантам свидетели их преступлений точно не нужны", – отметил мэр.