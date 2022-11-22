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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть ракеты, которых чертовски много". Данилов рассказал, на сколько массированных ракетных ударов еще способна Россия

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Данилов обеспокоен "слишком большим" количеством оставшихся в распоряжении оккупантов ракет С-300
Данилов обеспокоен "слишком большим" количеством оставшихся в распоряжении оккупантов ракет С-300
Фото: president.gov.ua

Российская армия из-за дефицита ракет может позволить себе не более четырех массированных обстрелов Украины, подобных по масштабу ракетной атаке 15 ноября. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал 22 ноября в программе "Свобода Live", запись эфира которой обнародовало в YouTube "Радіо Свобода".

"Нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще совершить такие обстрелы", –  отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что у противника все еще остается очень большое количество зенитных ракет С-300, которыми оккупанты ведут огонь по наземным целям, но запасы высокоточных истощаются. О состоянии ракетного арсенала россиян, заявил Данилов, у Украины имеются точные и достоверные сведения.

"Есть понимание, сколько осталось - определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ – это ракеты С-300. Их слишком много. Их сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковскую область. У них их много. Что касается высокоточных ракет – мы четко осознаем, сколько они на сегодняшний день их имеют. Если бы все было хорошо, они бы точно не обращались в другую страну для того, чтобы им помогали ракетами", - подчеркнул Данилов.

Ранее 22 ноября министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал информацию о количестве ракет, оставшихся в российской армии. В частности, по его данным, в распоряжении РФ осталось 119 ракет "Искандер" (13% от запаса к началу полномасштабного вторжения в Украину. Также на вооружении россиян есть 229 "Калибров", 132 ракеты Х-101, 150 ракет Х-555, 120 ракет Х-22, 356 ракет Х-35 и 43 гиперзвуковых ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Резников отметил, что в России по-прежнему сохраняется значительный арсенал ракет С-300. Их осталось 6980 единиц (87%).

Российские войска регулярно используют зенитные ракетные комплексы С-300 для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Запорожья и Запорожской области. Кроме того, регулярным обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300 подвергаются Харьковская (по ней ракеты запускаются из Белгорода) и Николаевская области, а после деоккупации – и часть Херсонской области. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российская армия использует С-300 "как оружие терроризма".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

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