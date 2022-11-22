В Черном море Россия удерживает шесть кораблей, ни один из них не несет "Калибры" – ВМС Украины

По информации командования, в Азовском море оккупанты продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.

Кроме того, в сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Азовскому морю – 35 судов (из них 10 судов двигалось из пролива Босфор), к Черному морю – 47 судов (из них шесть судов продолжили движение в направлении пролива Босфор).