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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море Россия удерживает шесть кораблей, ни один из них не несет "Калибры" – ВМС Украины

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Российские оккупанты в Азовском море продолжает контролировать морские коммуникации
Российские оккупанты в Азовском море продолжает контролировать морские коммуникации
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 22 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся шесть кораблей России, носителей крылатых ракет "Калибр" среди них нет. Об этом командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило в Facebook.

По информации командования, в Азовском море оккупанты продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.

Кроме того, в сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Азовскому морю – 35 судов (из них 10 судов двигалось из пролива Босфор), к Черному морю – 47 судов (из них шесть судов продолжили движение в направлении пролива Босфор).

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid02rxPxQfupVB7fKP133BtkZCnkk3BEvHtvU6M6noWJD7EKio7tCsGKwr3aUFNWPb1dl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.

Теги: Россия, Украина, война, ВМС Украины, корабль, война России против Украины, ракеты, Босфор, ракета, корабли
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