Резников назвал количество оставшихся у РФ ракет и самые эффективные способы их уничтожения

По его данным, в распоряжении РФ осталось 119 ракет "Искандер", это 13% от запаса такого оружия к началу полномасштабного вторжения в Украину.
В арсенале было 900 ракет, за 9 месяцев было изготовлено еще 48. 829 из них уже израсходованы.
Оккупанты выпустили по территории Украины 123 противокорабельные ракеты 3M-55 Onyx, осталось – 347 штук (74%).
В РФ по прежнему сохраняется значительный арсенал ракет С-300. Их осталось большая часть – 6980 (87%).
Также инфографика показывает, что на вооружении россиян есть 229 "Калибров", 132 ракеты Х-101, 150 ракет Х-555, 120 ракет Х-22, 356 ракет Х-35 и 43 гиперзвуковых ракеты Х-47М2 "Кинжал".
"Четыре врага российского ракетного арсенала: блестящие украинские силы ПВО, неумелые российские ракетные войска, санкции, время. Давайте демилитаризируем террористическое государство, чтобы жить в мире!", – написал, комментируя цифры, министр обороны.
Four enemies of the russian missile arsenal:— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022
brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;
time.
Let's demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.
Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.