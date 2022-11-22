ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников назвал количество оставшихся у РФ ракет и самые эффективные способы их уничтожения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет
За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников 22 ноября обнародовал в Twitter информацию о количестве ракет, оставшихся в российской армии.

По его данным, в распоряжении РФ осталось 119 ракет "Искандер", это 13% от запаса такого оружия к началу полномасштабного вторжения в Украину.

В арсенале было 900 ракет, за 9 месяцев было изготовлено еще 48. 829 из них уже израсходованы.

Оккупанты выпустили по территории Украины 123 противокорабельные ракеты 3M-55 Onyx, осталось – 347 штук (74%).

В РФ по прежнему сохраняется значительный арсенал ракет С-300. Их осталось большая часть – 6980 (87%).

Также инфографика показывает, что на вооружении россиян есть 229 "Калибров", 132 ракеты Х-101, 150 ракет Х-555, 120 ракет Х-22, 356 ракет Х-35 и 43 гиперзвуковых ракеты Х-47М2 "Кинжал".

"Четыре врага российского ракетного арсенала: блестящие украинские силы ПВО, неумелые российские ракетные войска, санкции, время. Давайте демилитаризируем террористическое государство, чтобы жить в мире!", – написал, комментируя цифры, министр обороны.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

Теги: Министерство обороны Украины, Алексей Резников, армия РФ, война России против Украины, ракеты, С-300, ракета Кинжал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева снялась без одежды в номере отеля
Дорофеева снялась без одежды в номере отеля
60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой
60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой
Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги и произнесла речь в поддержку Украины. Видео
Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги и произнесла речь в поддержку Украины. Видео
EBU кардинально изменил правила голосования на "Евровидении 2023"
EBU кардинально изменил правила голосования на "Евровидении 2023"
Установлена новая причина смерти Брюса Ли
Установлена новая причина смерти Брюса Ли
Экс-жена футболиста Гусева вышла замуж за бывшего мужа Аллы Добкиной. Фото
Экс-жена футболиста Гусева вышла замуж за бывшего мужа Аллы Добкиной. Фото
"Дали жару". Полякова на грузинских танцах вышла на паркет в образе Солохи. Видео
"Дали жару". Полякова на грузинских танцах вышла на паркет в образе Солохи. Видео
Продюсер Меладзе на фоне слухов о разводе с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
Продюсер Меладзе на фоне слухов о разводе с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
Защищающий Украину Сенцов показал яблоневый сад, в котором некому собрать урожай
Защищающий Украину Сенцов показал яблоневый сад, в котором некому собрать урожай
"Ты делаешь жизнь волшебной". Бибер показал новые фото с женой
"Ты делаешь жизнь волшебной". Бибер показал новые фото с женой
Стоун снялась в носках и халате в своей студии для рисования
Стоун снялась в носках и халате в своей студии для рисования
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (626330)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (192257)
3
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (181701)
4
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (150185)
5
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (105203)
6
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (46696)
7
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (39033)
8
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото (35649)
 
 
 
 