Резников назвал количество оставшихся у РФ ракет и самые эффективные способы их уничтожения

За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет Фото: ЕРА

По его данным, в распоряжении РФ осталось 119 ракет "Искандер", это 13% от запаса такого оружия к началу полномасштабного вторжения в Украину.

В арсенале было 900 ракет, за 9 месяцев было изготовлено еще 48. 829 из них уже израсходованы.

Оккупанты выпустили по территории Украины 123 противокорабельные ракеты 3M-55 Onyx, осталось – 347 штук (74%).

В РФ по прежнему сохраняется значительный арсенал ракет С-300. Их осталось большая часть – 6980 (87%).

Также инфографика показывает, что на вооружении россиян есть 229 "Калибров", 132 ракеты Х-101, 150 ракет Х-555, 120 ракет Х-22, 356 ракет Х-35 и 43 гиперзвуковых ракеты Х-47М2 "Кинжал".

"Четыре врага российского ракетного арсенала: блестящие украинские силы ПВО, неумелые российские ракетные войска, санкции, время. Давайте демилитаризируем террористическое государство, чтобы жить в мире!", – написал, комментируя цифры, министр обороны.