Бульвар Шоубиз
 
24 ноября, 2022
 
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"Воно свій перший крок не зробить,онука мамі не народить". Мага посвятил стихотврение младенцу, которого убили россияне в Вольнянске

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по родильному отделению больницы в городе Вольнянск Запорожской области
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по родильному отделению больницы в городе Вольнянск Запорожской области
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Защищающий Украину от российских оккупантов телеведущий и поэт Петр Мага 24 ноября разместил в Facebook стихотворение из цикла "Вірші з окопу" под названием "Янголя".

Он посвятил стихотворение младенцу, который погиб 23 ноября, на второй день после рождения во время ракетного удара, совершенного российскими оккупационными войсками по родильному отделению больницы в городе Вольнянск Запорожской области.

"Воно ще тільки народилось,
воно ні разу не грішило,
Йому нічого ще не снилось,
А вже ракета прилетіла…
Ще вчора в маминій утробі,
І місця кращого немає,
Сьогодні скажуть: що поробиш,
Іде війна,таке буває…
Воно свій перший крок не зробить,
І не зубритиме на парі,
Онука мамі не народить,
І не зіграє на гітарі.
Згорів пологовий будинок,
Дитя калачиком скрутилось,
На нього впали чорні стіни,
Все почалось,та вже скінчилось…
І янголя летить до неба,
Де рай у соковитих гронах,
"Ми втрапили туди, де треба",
Розкаже морда у погонах", – написал Мага.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jGiEvXPyAjjqq2FvdnHhPCmscbTohUYG97ynMfFW7FRC99n2X4XWZvA3SPPJKzjCl&id=100011134235936

Контекст:

Мага после нападения РФ на Украину ушел добровольцем на фронт.

На своей странице в Facebook публикует стихотворения, в которых высмеивает российских оккупантов.

Теги: Петр Мага, война России против Украины
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