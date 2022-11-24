"Воно свій перший крок не зробить,онука мамі не народить". Мага посвятил стихотврение младенцу, которого убили россияне в Вольнянске

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по родильному отделению больницы в городе Вольнянск Запорожской области Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Он посвятил стихотворение младенцу, который погиб 23 ноября, на второй день после рождения во время ракетного удара, совершенного российскими оккупационными войсками по родильному отделению больницы в городе Вольнянск Запорожской области.

"Воно ще тільки народилось, воно ні разу не грішило, Йому нічого ще не снилось, А вже ракета прилетіла…

Ще вчора в маминій утробі, І місця кращого немає, Сьогодні скажуть: що поробиш, Іде війна,таке буває…

Воно свій перший крок не зробить, І не зубритиме на парі, Онука мамі не народить, І не зіграє на гітарі.

Згорів пологовий будинок, Дитя калачиком скрутилось, На нього впали чорні стіни, Все почалось,та вже скінчилось…

І янголя летить до неба, Де рай у соковитих гронах, "Ми втрапили туди, де треба", Розкаже морда у погонах", – написал Мага.