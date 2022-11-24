"Воно свій перший крок не зробить,онука мамі не народить". Мага посвятил стихотврение младенцу, которого убили россияне в Вольнянске

Он посвятил стихотворение младенцу, который погиб 23 ноября, на второй день после рождения во время ракетного удара, совершенного российскими оккупационными войсками по родильному отделению больницы в городе Вольнянск Запорожской области.
"Воно ще тільки народилось,
воно ні разу не грішило,
Йому нічого ще не снилось,
А вже ракета прилетіла…
Ще вчора в маминій утробі,
І місця кращого немає,
Сьогодні скажуть: що поробиш,
Іде війна,таке буває…
Воно свій перший крок не зробить,
І не зубритиме на парі,
Онука мамі не народить,
І не зіграє на гітарі.
Згорів пологовий будинок,
Дитя калачиком скрутилось,
На нього впали чорні стіни,
Все почалось,та вже скінчилось…
І янголя летить до неба,
Де рай у соковитих гронах,
"Ми втрапили туди, де треба",
Розкаже морда у погонах", – написал Мага.
Контекст:
Мага после нападения РФ на Украину ушел добровольцем на фронт.
На своей странице в Facebook публикует стихотворения, в которых высмеивает российских оккупантов.