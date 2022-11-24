В Харьковской области 450 тыс. чел. остаются без света – ОВА

По его словам, на объекты критической инфраструктуры в регионе, а также на подстанции Харьковского, Лозовского и Чугуевского районов напряжение подается еще с полуночи.

"С утра были подключены очистные и тепловые сети. Впоследствии – метро, трамвайно-троллейбусное управление и часть абонентов города Харькова. Еще около 150 тыс. потребителей в областном центре остаются без света, а в районах области – почти 300 тыс.", – написал глава ОВА.

Днем Синегубов информировал, что после вчерашнего массового отключения энергетики подключили уже более 50% мощностей в Харькове и области.

Также коммунальным службам пришлось доставать из застрявших лифтов 145 жителей многоэтажек.