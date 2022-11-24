В Харьковской области 450 тыс. чел. остаются без света – ОВА

По его словам, на объекты критической инфраструктуры в регионе, а также на подстанции Харьковского, Лозовского и Чугуевского районов напряжение подается еще с полуночи.
"С утра были подключены очистные и тепловые сети. Впоследствии – метро, трамвайно-троллейбусное управление и часть абонентов города Харькова. Еще около 150 тыс. потребителей в областном центре остаются без света, а в районах области – почти 300 тыс.", – написал глава ОВА.
Днем Синегубов информировал, что после вчерашнего массового отключения энергетики подключили уже более 50% мощностей в Харькове и области.
Также коммунальным службам пришлось доставать из застрявших лифтов 145 жителей многоэтажек.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие, более 40 человек ранены.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, некоторые регионы были полностью обесточены. Утром 24 ноября все еще без электричества большая часть сети "Укрзалізниці".