В Харьковской области за сутки есть погибшие и раненые из-за российских обстрелов, продолжаются проблемы с электричеством

"Специалисты продолжают работу по восстановлению электросетей. В ближайшее время свет должен появиться у большинства потребителей области", – прогнозирует глава ОВА.
Он отметил, что в течение суток враг продолжал обстрелы населенных пунктов области, расположенных близко к линии столкновения. В селе Мороховец Харьковского района осколочное ранение получил 52-летний мужчина.
В Купянске и поселке Двуречная Купянского района в результате российских обстрелов повреждены жилые дома, произошли пожары.
В управлении ГСЧС Харьковской области уточнили, что за сутки в области из-за российских обстрелов два человека погибли и по меньшей мере трое ранены.
Так, в Купянске обстрел нанес значительный ущерб медучреждению, утром 23 ноября там начался пожар на площади 400 м². Два человека погибли и один получил травмы.
Кроме того, в Купянске в девятиэтажном жилом доме взрывной волной выбило окна, пострадали два человека. А в частном доме поврежден фасад, окна и крыша. В данных случаях пожары не зафиксированы.
В поселке Двуречная из-за обстрелов начались пожары в квартире жилой двухэтажки и в частном доме. Спасатели быстро потушили их. Пострадавших в этих случаях не было.
Также в области за сутки два человека погибли из-за пожаров, не связанных с обстрелами.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.