В Харьковской области за сутки есть погибшие и раненые из-за российских обстрелов, продолжаются проблемы с электричеством

"Специалисты продолжают работу по восстановлению электросетей. В ближайшее время свет должен появиться у большинства потребителей области", – прогнозирует глава ОВА.

Он отметил, что в течение суток враг продолжал обстрелы населенных пунктов области, расположенных близко к линии столкновения. В селе Мороховец Харьковского района осколочное ранение получил 52-летний мужчина.

В Купянске и поселке Двуречная Купянского района в результате российских обстрелов повреждены жилые дома, произошли пожары.

В управлении ГСЧС Харьковской области уточнили, что за сутки в области из-за российских обстрелов два человека погибли и по меньшей мере трое ранены.

Так, в Купянске обстрел нанес значительный ущерб медучреждению, утром 23 ноября там начался пожар на площади 400 м². Два человека погибли и один получил травмы.

Кроме того, в Купянске в девятиэтажном жилом доме взрывной волной выбило окна, пострадали два человека. А в частном доме поврежден фасад, окна и крыша. В данных случаях пожары не зафиксированы.

В поселке Двуречная из-за обстрелов начались пожары в квартире жилой двухэтажки и в частном доме. Спасатели быстро потушили их. Пострадавших в этих случаях не было.

Также в области за сутки два человека погибли из-за пожаров, не связанных с обстрелами.