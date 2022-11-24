Оккупанты за сутки нанесли по Украине 78 ракетных и 23 авиаудара – Генштаб ВСУ

"В ходе массированного удара российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и пять указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили", – отметили в Генштабе.

Всего за минувшие сутки россияне нанесли по Украине 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.



В Генштабе отметили, что на слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник держит войска "для проведения демонстрационных действий", периодически обстреливает из минометов и ствольной артиллерии позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Харьковской области.

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Берховка, Верхнекаменское, Выемка, Водяное, Григорьевка, Клещеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Первомайовское, Раздоловка и Яковлевка", – подчеркнули в Генштабе.

На купянском и лиманском направлениях россияне обороняются, а также обстреливают из танков, минометов и ствольной артиллерии ряд населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На новопавловском и запорожском направлениях враг также ведет оборону, зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей, включая Времовку, Угледар, Орехов, Степногорск и другие.

На криворожском и херсонском направлениях россияне не прекращают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

"Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Берислав, Велетенское, Белозерка, Днепровское, Дудчаны, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаревка, Широкая Балка Херсонской области и города Херсон, ведет позиционную оборону. Враг усовершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций по указанным направлениям", – отметили в Генштабе.