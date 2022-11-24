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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по Украине 78 ракетных и 23 авиаудара – Генштаб ВСУ

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23 ноября оккупанты выпустили по Украине несколько десятков ракет
23 ноября оккупанты выпустили по Украине несколько десятков ракет
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Российские оккупанты 23 ноября организовали массированный удар по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 ноября.

"В ходе массированного удара  российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и пять указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили", – отметили в Генштабе. 

Всего за минувшие сутки россияне нанесли по Украине 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В Генштабе отметили, что на слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник держит войска "для проведения демонстрационных действий", периодически обстреливает из минометов и ствольной артиллерии позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Харьковской области.

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Берховка, Верхнекаменское, Выемка, Водяное, Григорьевка, Клещеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Первомайовское, Раздоловка и Яковлевка", – подчеркнули в Генштабе.

На купянском и лиманском направлениях россияне обороняются, а также обстреливают из танков, минометов и ствольной артиллерии ряд населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На новопавловском и запорожском направлениях враг также ведет оборону, зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей, включая Времовку, Угледар, Орехов, Степногорск и другие. 

На криворожском и херсонском направлениях россияне не прекращают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

"Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Берислав, Велетенское, Белозерка, Днепровское, Дудчаны, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаревка, Широкая Балка Херсонской области и города Херсон, ведет позиционную оборону. Враг усовершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций по указанным направлениям", – отметили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02hWvkiQLv68nreH6Nd4ATxd9i2FNztBoNDAZDpgD5wxGb2XY9kHLrgvDzSM553SN3l

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие, десятки людей ранены. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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