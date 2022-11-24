"Одно кресло в Совбезе еще оккупировано". Зеленский высказался о ракетных атаках России

Зеленский: Российские оккупанты так и не поняли, что у них есть только сегодня Фото: president.gov.ua

"Только что я обратился в Совбез ООН и призвал реагировать. Реагировать на русский террор. Одно кресло в Совбезе еще оккупировано, и что-то оттуда пытались сказать. Уверен, что российскую ложь уже никто в мире слышать не хочет. Реально это кресло пустое. Сегодня Европарламент признал Россию государством-террористом и призвал ЕС и государства-члены создать правовую базу, чтобы такое признание работало на национальном уровне повсюду в Европе и имело последствия – именно юридические последствия, а не только политические. А Россия – словно весь мир не имеет значения – сегодня же продолжила свои ракетные атаки", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что Россия использовала ракеты для очередного удара по дежурной больнице и убила новорожденного ребенка.

"Сегодня мы разворачиваем по всей стране "Пункты несокрушимости", чтобы поддержать наших людей, чтобы дать тепло, электричество и связь. А Россия тратит 67 ракет, чтобы попасть в самую основу жизни любых людей где-нибудь в Украине и провоцирует в стране блэкаут", – сказал президент.

Зеленский отметил, что в вечерних отчетах о ходе восстановления энергоснабжения говорилось, что 11 областей имели отметку "вся область без электричества". Но к наступлению ночи к электричеству постепенно подключались новые районы.

Также Зеленский сообщил, что Украине удалось вернуть домой еще 36 украинцев: 35 военнослужащих и одного гражданского.

"Это очень ясно все демонстрирует о нас и о них. Очень точно обо всем свидетельствует. Российские оккупанты так и не поняли, что у них есть только сегодня. А у нас с вами точно есть завтра", – отметил Зеленский.