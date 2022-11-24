Зеленский в Совбезе: Энергетический террор – это аналог оружия массового поражения

Заседание транслировалось на канале ООН в YouTube.
"Мы ждем реакции партнеров. Мы ждем реакции друзей, а не просто наблюдателей. Мы ждем реакции всех тех, кто действительно признает Устав ООН", – сказал он в начале выступления.
По его словам, РФ отвечает массированными атаками как на дипломатические предложения Киева, так и на военные успехи Вооруженных сил Украины. И каждый раз это война против мирных жителей и инфраструктуры.
"Нигде в мире не должно исчезнуть понимание, чего именно Россия хочет добиться такими ударами. Энергетический террор – это аналог применения оружия массового поражения. Когда на улице минусовая температура, а десятки миллионов людей в результате попадания российских ракет по энергообъектам остаются без электричества, тепла и воды, это очевидное преступление против человечности", – отметил президент.
Украинский лидер заявил, что Россия давно пытается превратить Совбез ООН в площадку для риторики. И предложил в противовес этому дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с седьмым разделом Устава ООН.
"Украина предлагает, чтобы Совбез принял такую резолюцию – об осуждении любых форм энергетического террора. Посмотрим, сможет ли кто-то в мире вместе с Россией сказать, что террор против гражданских людей – это вроде бы хорошо. Необходимо дать надлежащую оценку повреждениям и разрушениям. Нужно зафиксировать, что это удары именно по той инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь десятков миллионов людей. И, наконец, нужно восстановить справедливость внутри самих структур ООН. Государство-террорист не должно участвовать в каких-либо голосованиях по вопросам его агрессии, его террора", – добавил он.
3 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, всего оккупанты запустили 67 крылатых ракет, силы обороны Украины сбили 51 ракету и пять дронов-камикадзе.
По данным МВД, погибло минимум 10 человек. В Вышгороде Киевской области оккупанты попали в четырехэтажный жилой дом. По последней информации, пять человек погибли, около 30 получили ранения.
Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
К вечеру электроснабжение частично восстановили в Киеве и 15 областях.
"Россия всеми силами пытается добавить к своему статусу террористического государства слово "убийца", – прокомментировало обстрел Министерство обороны Украины.