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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в Совбезе: Энергетический террор – это аналог оружия массового поражения

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Президент предложил СБ ООН осудить любые формы энергетического террора
Президент предложил СБ ООН осудить любые формы энергетического террора
Фото: president.gov.ua

Украина ждет жесткой реакции мира на российский ракетный террор. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Киевом после сегодняшних российских обстрелов.

Заседание транслировалось на канале ООН в YouTube.

"Мы ждем реакции партнеров. Мы ждем реакции друзей, а не просто наблюдателей. Мы ждем реакции всех тех, кто действительно признает Устав ООН", – сказал он в начале выступления.

По его словам, РФ отвечает массированными атаками как на дипломатические предложения Киева, так и на военные успехи Вооруженных сил Украины. И каждый раз это война против мирных жителей и инфраструктуры.

"Нигде в мире не должно исчезнуть понимание, чего именно Россия хочет добиться такими ударами. Энергетический террор – это аналог применения оружия массового поражения. Когда на улице минусовая температура, а десятки миллионов людей в результате попадания российских ракет по энергообъектам остаются без электричества, тепла и воды, это очевидное преступление против человечности", – отметил президент.

Украинский лидер заявил, что Россия давно пытается превратить Совбез ООН в площадку для риторики. И предложил в противовес этому дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с седьмым разделом Устава ООН.

"Украина предлагает, чтобы Совбез принял такую резолюцию – об осуждении любых форм энергетического террора. Посмотрим, сможет ли кто-то в мире вместе с Россией сказать, что террор против гражданских людей – это вроде бы хорошо. Необходимо дать надлежащую оценку повреждениям и разрушениям. Нужно зафиксировать, что это удары именно по той инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь десятков миллионов людей. И, наконец, нужно восстановить справедливость внутри самих структур ООН. Государство-террорист не должно участвовать в каких-либо голосованиях по вопросам его агрессии, его террора", – добавил он.

Контекст:

3 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, всего оккупанты запустили 67 крылатых ракет, силы обороны Украины сбили 51 ракету и пять дронов-камикадзе.

По данным МВД, погибло минимум 10 человек. В Вышгороде Киевской области оккупанты попали в четырехэтажный жилой дом. По последней информации, пять человек погибли, около 30 получили ранения.

Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

К вечеру электроснабжение частично восстановили в Киеве и 15 областях.

"Россия всеми силами пытается добавить к своему статусу террористического государства слово "убийца", – прокомментировало обстрел Министерство обороны Украины.

Теги: Россия, терроризм, электричество, агрессия, Совет Безопасности ООН, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, заседание
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