Зеленский в Совбезе: Энергетический террор – это аналог оружия массового поражения

Заседание транслировалось на канале ООН в YouTube.

"Мы ждем реакции партнеров. Мы ждем реакции друзей, а не просто наблюдателей. Мы ждем реакции всех тех, кто действительно признает Устав ООН", – сказал он в начале выступления.

По его словам, РФ отвечает массированными атаками как на дипломатические предложения Киева, так и на военные успехи Вооруженных сил Украины. И каждый раз это война против мирных жителей и инфраструктуры.

"Нигде в мире не должно исчезнуть понимание, чего именно Россия хочет добиться такими ударами. Энергетический террор – это аналог применения оружия массового поражения. Когда на улице минусовая температура, а десятки миллионов людей в результате попадания российских ракет по энергообъектам остаются без электричества, тепла и воды, это очевидное преступление против человечности", – отметил президент.

Украинский лидер заявил, что Россия давно пытается превратить Совбез ООН в площадку для риторики. И предложил в противовес этому дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с седьмым разделом Устава ООН.

"Украина предлагает, чтобы Совбез принял такую резолюцию – об осуждении любых форм энергетического террора. Посмотрим, сможет ли кто-то в мире вместе с Россией сказать, что террор против гражданских людей – это вроде бы хорошо. Необходимо дать надлежащую оценку повреждениям и разрушениям. Нужно зафиксировать, что это удары именно по той инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь десятков миллионов людей. И, наконец, нужно восстановить справедливость внутри самих структур ООН. Государство-террорист не должно участвовать в каких-либо голосованиях по вопросам его агрессии, его террора", – добавил он.