Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обстрела Украины Россией

"Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", – написал президент.
Доручив Послу * в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ #ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022
Постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский сообщил в Telegram, что заседание назначено на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 по киевскому времени).
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.