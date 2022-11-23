Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обстрела Украины Россией

"Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", – написал президент.

Доручив Послу * в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ #ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022

Постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский сообщил в Telegram, что заседание назначено на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 по киевскому времени).



