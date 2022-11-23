Ермак об атаке России: Террористы сразу подтверждают, что они террористы – запускают ракеты. Наивные неудачники

"Террористы сразу подтверждают, что они террористы – запускают ракеты. Наивные неудачники", – написал Ермак.

Европарламент принял резолюцию о признании Россию государством – спонсором терроризма 23 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение.

Параллельно с заседанием Европарламента и голосованием за резолюцию Россия предприняла массированную ракетную атаку по Украине, на данный момент по всей стране объявлена воздушная тревога, сообщается о работе ПВО..

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.

11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма. Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ террористическим режимом.