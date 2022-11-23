"Ракет много, летят с юга и с востока". Воздушная тревога по всей Украине. Власти предупредили о ракетной опасности, работает ПВО

Тревога по состоянию на 13.15 не объявлена только во временно оккупированном Крыму.
В 12.25 глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил в Telegram о пяти пусках ракет российскими самолетами. Он добавил, что ракеты выпущены из района временно оккупированного Мариуполя Донецкой области.
В 13.34 он добавил, что "ракет много, летят "с юга и с востока" и по целям работает ПВО.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о ракетной угрозе в регионе.
Позднее он заявил о работе ПВО в Днепропетровской области.
"Суспільне" в Telegram сообщило о звуках взрывов в Полтавской области.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram призвал не снимать и не выкладывать работу украинских сил ПВО в регионе.
Об опасности предупредил в Telegram также глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
В Полтавской области, по информации главы ОВА Дмитрия Лунина, тоже есть опасность ракетных атак.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.
Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.