"Ракет много, летят с юга и с востока". Воздушная тревога по всей Украине. Власти предупредили о ракетной опасности, работает ПВО

Тревога по состоянию на 13.15 не объявлена только во временно оккупированном Крыму.

Фото: alerts.in.ua/

В 12.25 глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил в Telegram о пяти пусках ракет российскими самолетами. Он добавил, что ракеты выпущены из района временно оккупированного Мариуполя Донецкой области.

В 13.34 он добавил, что "ракет много, летят "с юга и с востока" и по целям работает ПВО.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о ракетной угрозе в регионе.

Позднее он заявил о работе ПВО в Днепропетровской области.

"Суспільне" в Telegram сообщило о звуках взрывов в Полтавской области.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram призвал не снимать и не выкладывать работу украинских сил ПВО в регионе.

Об опасности предупредил в Telegram также глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

В Полтавской области, по информации главы ОВА Дмитрия Лунина, тоже есть опасность ракетных атак.