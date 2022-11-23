"Россию нужно изолировать на всех уровнях". Зеленский приветствовал решение Европарламента о признании РФ страной – спонсором терроризма

Об этом он написал в Telegram через несколько минут после голосования за резолюцию.
"Приветствую решение Европарламента о признании России государством – спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Россию нужно изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", – заявил Зеленский.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.
Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.
11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".
18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма. Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ террористическим режимом.
Европарламент принял резолюцию о признании Россию государством – спонсором терроризма 23 ноября.