"Россию нужно изолировать на всех уровнях". Зеленский приветствовал решение Европарламента о признании РФ страной – спонсором терроризма

Зеленский заявил о необходимости "положить конец многолетней политике терроризма России в Украине и мире" Фото: president.gov.ua

Об этом он написал в Telegram через несколько минут после голосования за резолюцию.

"Приветствую решение Европарламента о признании России государством – спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Россию нужно изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", – заявил Зеленский.